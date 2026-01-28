用空拍機投毒殺羊駝！傳凶手是「張美阿嬤兒」2業者表態

社會中心／綜合報導





宜蘭一名王姓男子日前疑似不滿前員工跳槽至其他農場，竟指使第三者利用空拍機，前往該農場投放含毒飼料，導致園區內羊駝誤食死亡。王男事後遭檢方起訴，並求處重刑。如今其身分遭起底，傳出他是宜蘭知名農場「張美阿嬤」的兒子，且已分家另自創農場餐廳。對此，相關當事農場今（28）日稍早緊急發出聲明回應。





針對網友點名，「樹懶餐廳（萌寵農場）」在臉書發表聲明，強調近期出現部分不實資訊，相關說明已整理於公告圖片中，請大眾以正式公告內容為準，感謝各界關心與支持。聲明指出：「樹懶餐廳成立於2024年11月26日，且餐廳負責人自始至終均為王士予女士，因此新聞報導中所指的投毒事件，與本餐廳毫無相關。目前網路上針對樹懶餐廳的惡意不實指控，已侵害本餐廳名譽與商譽，我們對此保留法律追訴權。」

用空拍機「投毒殺羊駝」！凶手傳是「張美阿嬤兒子」2業者急發聲明

業者強調自身餐廳與投毒事件無關。（圖／翻攝業者臉書）









此外，也有網友前往王男母親經營的「張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）」詢問事件始末。該業者也於官網發文澄清表示：「近期有不少旅行社與學校單位私訊詢問相關情況，我們在此一次說明。我們即為大家熟悉的張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）。農場長期依法營運，並持有合法的動物展演許可證，園區內所有動物皆經過完整檢疫與日常照護管理。」業者進一步說明，近期網路上有不少關於「樹懶餐廳」的討論，內容多集中於動物照顧與合法性問題，亦有公開資訊指出，該類場域並未持有動物展演相關許可，其營運模式與本農場依法規、以教育為本的經營方式並不相同。並特別強調：「相關網路討論所提及的事件，並非發生於張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）。」





用空拍機「投毒殺羊駝」！凶手傳是「張美阿嬤兒子」2業者急發聲明

張美阿嬤農場公告稱自己與被網友影射餐廳無關聯。（圖／翻攝業者官網）









業者也再次說明創始店園址自始未曾變更，地址為宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號。若旅行社、學校或帶隊老師對園區理念、相關證照或參訪內容有任何疑問，皆歡迎直接聯繫園方洽詢，農場也樂意進一步說明，希望讓每一個合作單位都能安心安排參訪行程，並感謝各界長期以來的支持與信任。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

