用筆尖紀錄臺東土地情感 社大學員聯展溫情登場

潘湘稜與其作品合影

戀畫臺東聯展現場

潘湘稜作品《我的「呀！」人生》介紹

臺東縣社區大學於臺東藝文中心舉辦《戀畫臺東》作品聯展，展覽匯集9個不同班級、75件學員創作，主題緊扣臺東在地生活，將個人成長軌跡、家庭親情以及對自然環境的觀察，透過色彩線條具象化，呈現出多元豐富的在地視角。

聯展作品由社區大學學員合力完成，展覽中不僅展示繪畫技巧，更深刻記錄創作者與這片土地之間深厚的情感連結，社區大學校長熊同鑫表示，「我們希望鼓勵創作者運用所學技巧，陳述一個關於臺東的故事，例如這2年，都有1位學員持續記錄與孫子相處的點滴，因此，戀畫臺東已成為在地人與移居者，抒發情感的重要平台。」

活動推廣初期，許多學員常因缺乏信心而不敢參與，社大工作人員林雪芬說，「我們不斷鼓勵學員，強調繪畫技巧並非唯一重點，故事的溫度才是核心」，她也提到，在今年展出的75件作品中，許多學員透過反覆思考自己與臺東的關係，挖掘出許多令人動容的感人故事。



展覽現場，學員潘湘稜分享她的創作心路，「我60歲退休後，偶然在網路上看到他人的繪畫作品，才激發了學習興趣」，她這次的作品描繪貓咪打哈欠的瞬間，背後承載著她與兒子之間溫馨的互動，她說，「這是兒子撿回來的流浪貓，他在照顧貓咪的過程中，體會到母親拉拔孩子長大的辛苦，因此變得更加孝順疼愛我，我覺得這份感悟很有意義，便決定將這隻貓咪畫下來作為紀念。」



戀畫臺東聯展現正於臺東藝文中心展出，展期至3月1日止，歡迎民眾前往觀賞，一同感受這些充滿溫度的生活告白，體會創作者筆下的臺東記憶與感動。