用精密科技入侵 偷車賊手法升級

洛杉磯福斯電視台Fox 11報導，安那罕（Anaheim）警方近期警告民眾，當地出現利用精密科技行竊的偷車新手法。警方指出，過去兩周內在安那罕山區發生的兩起汽車竊案，嫌犯均使用高度技術性工具入侵車輛系統。

警方說明，其中一起案件中，竊賊先砸破車窗，再以平板電腦接入車輛的電腦系統，重新編程後直接將車開走。另一宗案件則發生在車主的鑰匙留在屋內時，嫌犯利用電子設備複製鑰匙訊號完成犯案。

安那罕警察局警官薩特（Matt Sutter）指出：「他們使用某種天線接收屋內鑰匙遙控器的訊號，截取後傳給在車旁的同夥，進而解鎖車門、進入車內、按下啟動鈕並將車駛離。」

警方呼籲，降低風險最有效的方法是將車輛停放於車庫內；如必須停在戶外，建議選擇光線充足的路燈下。另可考慮使用方向盤鎖等額外防護裝置提升車輛安全。

