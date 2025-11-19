用納稅人血汗錢「畢旅」？紐約市長被曝快下台頻出國 花逾千萬

美媒爆料，即將卸任的美國紐約市長亞當斯，在任期最後數週密集出訪，以公帑飛往多國，引發外界質疑正在為離任後鋪路。亞當斯坦言，他確實在尋找下一份海外工作，甚至自曝「各國都來找我」。

美國紐約市長亞當斯即將卸任。（圖／美聯社）

美國《紐約郵報》報導，亞當斯（Eric Adams）18日啟程前往中亞的烏茲別克，行程緊接著他剛結束的為期5天以色列之旅。消息人士指出，亞當斯目前「傾向」接受一家以色列大型國際建設企業的工作邀約，並等待美國政府可能提供的外交職務，其中甚至包括赴剛果共和國（Republic of the Congo）出任大使的選項。

亞當斯對媒體詢問時坦言，「各國都在打電話給我，要我到那裡去做我在紐約市做過的事。」報導稱，他自9月28日宣布不尋求連任以來，經常缺席市政現場，反而頻繁出現在海外，包括9月底赴阿爾巴尼亞、本月6日到華盛頓與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）會面，之後他又訪問以色列，並與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會晤。

至於他趴趴走的費用，紐約市政府拒絕公布金額，卻引來更多質疑。報導表示，若參考前市長白思豪（Bill de Blasio）2020年總統選舉期間的外訪支出，安全與隨行團隊的旅費曾高達32萬美元（約1千萬台幣），外界推估亞當斯出訪成本可能更高。

