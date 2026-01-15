用繪本陪伴光復孩童 健康小達人營隊溫暖登場

開幕式中，由慈濟大學醫學系副教授朱紹盈醫師代表進行贈書儀式，這些繪本不僅是當天課程的重要教材，也讓孩子營隊後持續閱讀。

去年9月花蓮縣光復鄉遭逢洪災，災後生活的劇烈變化，對在地家庭與學童的造成影響。為持續關懷災後孩童的成長需求，1月9日社團法人聚落書坊文教發展協會(以下簡稱聚落書坊)與慈濟大學，前往花蓮縣光復鄉舉辦「健康小達人營隊」，以繪本說故事等各項闖關活動，陪伴孩子們走過災後復原。

本次營隊有來自光復鄉立幼兒園、光復國小附設幼兒園、大進國小附設幼兒園及太巴塱附設幼兒園，共93位學童、26位幼兒園老師參與。開幕式中，由慈濟大學醫學系副教授朱紹盈醫師代表進行贈書儀式，致贈多本情緒互動繪本，包含《貝蒂好想好想吃香蕉》、《彩色怪獸》等，這些繪本不僅是當天課程的重要教材，也讓孩子營隊後持續閱讀。

朱紹盈醫師向幼兒園師長分享親子共讀的重要性，指出陪伴孩子閱讀，能促進孩子語言、情緒發展並強化親子關係，並推薦繪本。

活動中，由故事達人王緯華老師、陳桂梅老師、黃文娜老師及蕭雅玫老師，透過生動的故事、創意手作等內容，引導孩子理解挫折、認識自己的情緒，學習如何表達感受。

朱紹盈醫師也向幼兒園師長分享親子共讀的重要性，指出陪伴孩子閱讀，能促進孩子語言、情緒發展並強化親子關係，期待透過閱讀行動，讓災後關懷不只是一次性的活動，能持續陪伴孩子與家庭走過復原。

大進國小附設幼兒園陳吉文校長表示，這次由聚落書坊及慈濟大學主辦的營隊，邀請光復鄉各幼兒園師生一同參加，感恩所有投入、付出心力的夥伴們。當大人願意放慢腳步，蹲下來與孩子一起翻書、一起討論故事情節時，孩子所感受到的，不只是文字的內容，而是那份被陪伴的安全感與幸福感。

光復鄉立幼兒園羅彩和園長也分享，災後感謝來自全國所有志工團體給我們的協助，聚落書坊直到現在持續藉由閱讀，讓我們小孩心慢慢沉澱下來，幫助家庭和校園回復到正常。

當日由並由花蓮慈濟醫院身心醫學部莊淑美護理師率領療癒團隊，進行災後身心照顧與體驗，為幼兒園孩子及老師們帶來療癒照護，紓壓身心。

聚落書坊深耕花蓮偏鄉閱讀多年，自103年起開始推動「袋袋傳書香・書書串親情」計畫，鼓勵親子共讀成為家庭活動的一部分，書袋內含有10本主題繪本，涵蓋情緒教育、健康飲食、性別平等、身體自主權、品格教育與生活學習等，透過定期書袋交換，讓孩子一年可接觸超過百本不同繪本。目前花東地區正在交換進行交換的家庭共有488組，其中光復有36組家庭加入進行親子共讀行列，以閱讀陪伴孩子安心成長。透過親子共讀，帶給孩子們高品質的陪伴，讓孩子們的情緒得以平復。

（圖文、撰文：聚落書坊提供）