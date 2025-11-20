用美食嗆中國！賴清德大啖壽司力挺日本水產 網友驚呼：在日本電車也看到

日本水產遭中國禁止進口，總統賴清德今透過社群平台PO出吃壽司的照片，表態力挺日本，日媒也大幅報導此事。（圖 ／翻攝賴清德臉書、Threads網友kkeennboy授權）

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」後，中國先是發布旅遊警示，19日再以「放射線檢驗不充分」為由，暫停日本水產進口。總統賴清德今天（20日）在社群平台秀出「午餐照」表示，「今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，表態力挺日本水產，此事更被日媒轉載。

賴清德繼17日公開聲援日本後，20日再進一步以行動表達力挺。他今天中午在社群平台發布照片，透露「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚，和北海道的帆立貝」，雖沒有特別解釋，但此舉讓外界聯想是以行動支持日本水產，反制中國對日制裁。

其中，在日本人普遍常用的X平台，賴清德更以日文發布，隨即獲得大量日本網友湧入，在底下熱情留言及分享轉發，日媒也紛紛轉載其訊息，展現台日友好之情。

另外，還有台灣網友在日本的電車車廂中看到日媒報導此事，特地拍下照片，並發文說「東急田園都市線也看到，真的是最好的宣傳」。其他目前身處日本的網友也紛紛在貼文下方留言，並PO出在其他電車車廂中拍到的日媒報導畫面。也有網友留言說「不得不說，威廉今天這個動作很讚」、「今天威廉這個真的反應很快」、「日本有水產，就是台灣有水產」。

有網友PO出在日本電車內看到日媒報導賴清德吃壽司挺日的新聞畫面。（圖／Threads網友kkeennboy授權）



