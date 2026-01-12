用腦過度消耗很多熱量？ 研究曝：每小時僅10大卡...比站著不動還少

許多人在讀書、考試或開會後感到疲憊，認為消耗大量熱量而想大吃一頓，復健科醫師王思恒指出，研究顯示高強度腦力活動每小時僅消耗10至50大卡，甚至低於單純站立的108大卡，建議民眾別再以大餐作為腦力勞動後的慰勞。

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文表示，儘管大腦僅佔體重2%，卻消耗約20%的基礎代謝率，堪稱人體的「吃能怪獸」，然而這些能量主要用於維持基礎運作，用力思考並不會顯著增加額外的熱量消耗。

科學家透過 MET(代謝當量)來衡量運動強度與能量消耗，王思恒指出，只要屁股黏在椅子上、肌肉處於放鬆狀態，這個測量熱量消耗單位的數值就低得可憐。研究結果顯示，進行高強度的腦力活動每小時增加消耗僅約區區10至50大卡熱量，甚至更少。

王思恒強調，這個數值竟然還輸給「什麼都不想、只是站著」能消耗108大卡熱量。他建議民眾下次在考完試、交出報告，覺得腦細胞被榨乾的時候，別再急著想去吃大餐來回補或慰勞自己，最好的方式是去動一動，即使是散步，都比絞盡腦汁能夠燃燒更多熱量。

