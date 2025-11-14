用膠原蛋白打造「幼態臉」 自然美顏新趨勢
由凱擘大寬頻與中華民國美容醫學醫學會合作製播的凱擘Talk Show《嘿 醫美好辣》節目，第二季持續熱播！第三集主題聚焦「膠原蛋白與幼態臉」，邀請張豫苓、陳亮宇、郭美妤三位醫師，帶觀眾從皮膚構造看懂「幼態臉」的形成秘密，透過生動的比喻、實例與專業知識，揭開自然年輕的關鍵。
《嘿 醫美好辣》第二季持續熱播，最新一集主要探討膠原蛋白與「幼態臉」，不同於童顏或凍齡，它代表的是深層結構與膚質的健康，重點在皮膚彈性與支撐力。包括臉部顴骨、蘋果肌、下顎線與皮膚Q彈度，是營造年輕感的四大元素。
至於膠原蛋白，可以把它想像成房子的地基，地基穩了，外觀自然耐看；而膠原流失是自然老化的一部分，要是能透過專業方式刺激生成，就可以維持皮膚彈性。
節目中也進一步說明「膠原蛋白增生劑」的衛教概念，包括材質分類與術後照顧，醫師們一致強調，追求年輕應以健康為前提，術前溝通、術後保養、防曬與睡眠都不可忽視。
