用自然語言處理和大數據 永慶首創AI時代下的「問房」體驗
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
房仲業「不用找，只要問」時代來臨！永慶房產集團推出「永慶AI特助」房產科技，消費者只要在LINE上向永慶AI特助發問，就會自動推薦物件，甚至為消費者分析物件特色、實價登錄行情與社區優勢等，讓消費者享有「不用找，只要問」的劃時代找屋體驗，創新的「問房」體驗也帶動使用者不斷成長。
永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，在傳統的網路找房過程中，消費者要自行搜尋整理許多資訊，從區域、總價、單價、坪數、樓層、停車位、生活圈，一條一條查找、分析。過程不但花時間，還可能越看越焦慮，「找房之旅」看似簡單愉快，其實背後充滿資訊焦慮和決策壓力。
但隨著ChatGPT等AI機器人出現，只要開口問，AI機器人就像私人特助，幾秒內整理海量的資料，並分析出有用的答案。陳賜傑分享，隨著AI的出現，我們看到「問的時代」來臨了，因此決定再次帶領產業升級，提供消費者「不用找，只要問」的個人化購售屋體驗。
因此永慶開發的永慶AI特助導入大數據、自然語言處理等AI技術，開發三大亮點服務：「找房問AI」、「特色問AI」、「社區問AI」。在「找房問AI」，消費者只需要給出區域和預算，並敘述房屋條件如採光好、3房格局、備有電梯等，AI特助就會自動篩選出適合的房屋。篩選出房屋後，消費者只要點選「特色問AI」，便可向AI特助詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節。至於在「社區問AI」裡，消費者若有心儀的社區或是生活圈，只要輸入社區名稱，AI特助就會提供社區簡介以及待售中物件；若輸入路段，AI特助便會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。
此外，永慶AI特助也整合了「AI導覽」、「AI煥裝」科技工具。在「AI導覽」中，AI特助將以短影音方式介紹物件資訊，幫助消費者快速掌握物件特色；「AI煥裝」則可幫助消費者了解房屋裝潢後的可能模樣，提前想像未來的家。提供五大房產科技服務的「永慶AI特助」已在通訊軟體LINE上線，現在消費者只需要在LINE上向「永慶AI特助」正確發問，「永慶AI特助」就能理解消費者的問題，並快速提供相關的住宅資訊。
陳賜傑表示，劃時代的「問房」體驗，讓永慶AI特助的使用者不斷成長。隨著永慶AI房產科技的不斷進步，再搭配上經紀人員的誠實服務，幫助消費者釐清需求、提供更全面的購售屋建議、確保交易過程的安全，消費者將享有更安心、高效的購售屋體驗。歡迎消費者在LINE上搜尋「永慶AI特助」，就可以享受AI帶來的「不用找，只要問」全新購屋體驗。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
