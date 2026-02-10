用自行車接住夢想 展望會攜手扶輪社與昇陽自行車共騎

國際扶輪3470區各扶輪社攜手台灣世界展望會齊聚新營中心，陪伴青少年踏上「夢想騎跡，扶輪同行」自行車體驗旅程，透過共騎、共伴，將支持與鼓勵化為孩子前行路上最溫暖的力量

為陪伴弱勢青少年在成長關鍵期建立自信、探索未來方向，國際扶輪3470區九個扶輪社攜手台灣世界展望會，並結合企業夥伴昇陽自行車的專業資源，共同贊助推動「夢想騎跡，扶輪同行」自行車營隊活動。營隊為期三天，於2月8日啟程從台南出發，10日從嘉義返程，透過單車體驗與陪伴行動，陪伴青少年勇敢踏出探索人生的重要一步。活動於8日在展望會新營中心舉行啟動儀式，邀請國際扶輪3470區Doctor總監、自行車主委Bike、扶輪社社長、社友及青少年代表齊聚一堂，以單車為象徵，為孩子踏出探索人生的重要一步。

本次體驗營以「單車挑戰」作為學習媒介，活動前已完成兩場自行車知能與騎行訓練，內容涵蓋基礎騎乘技巧、道路安全及團隊分工，協助青少年在安全的環境中累積成功經驗，為即將展開的三天兩夜長途單車旅行做好準備。有學員分享，起初對體力與交通安全感到不安，但在講師與志工陪伴下逐漸建立信心，「原本很怕跟不上，後來發現照自己的速度前進，也能完成挑戰。」也有孩子提到，透過團隊騎行學會為彼此負責，第一次感受到自己是被需要的。

孩子們整齊騎行在城市街道上，在老師與志工的陪伴下穩定前進，每一次踩踏都是對自己的挑戰，也是在實際行動中學習專注、紀律與彼此照顧。

營隊正式啟程後，台南扶輪社社友實際加入騎行行列，與孩子們一同上路、並肩前行，在路程中給予陪伴與支持。騎行途中，孩子們彼此提醒安全、互相等待與照顧，當有人體力不支時，總有人主動伸出援手、加油打氣，讓團隊在前進中逐漸凝聚成彼此信任的夥伴。夜晚抵達營地後，孩子們在志工與老師的陪伴下分工合作、親手準備晚餐，雖然天氣寒冷，營地裡卻充滿笑聲與溫度；大家圍坐在一起吃飯、聊天，分享當天騎行的挑戰與心情，在交流中感受到被傾聽、被理解的安心感，也讓這趟旅程成為一段溫暖而難忘的共同記憶。

營隊中也看見志工角色的累積與傳承。志工小樺分享，自己過去曾是台灣世界展望會登山計畫的學員，連續三年在社工老師與帶隊志工的陪伴下完成挑戰，即使面臨國三會考與備戰全中運的雙重壓力，仍因為展望會一路的鼓勵與支持而堅持走完。他表示，這份陪伴成為自己成長的重要力量，因此當得知此次自行車體驗營需要志工協助時，便毫不猶豫投入，希望將曾經獲得的支持轉化為陪伴他人的行動，陪著更多孩子在旅程中建立信心、互相扶持，一起完成挑戰。

孩子們在參訪過程中專注動手體驗，志工與老師在一旁細心陪伴與引導，透過實作與互動學習，讓探索不只停留在路途上，也在每一次嘗試中累積成長與自信。

此次活動由台南單車扶輪社號召推動，社長陳素梅Melody表示，單車不只是交通工具，更是一種陪伴孩子學習堅持、相信自己的方式。「許多孩子在成長過程中缺乏被肯定與被支持的經驗，我們希望透過騎行的每一段路，讓他們感受到身旁有人同行，並相信自己有能力一步一步走向未來。」她也感謝國際扶輪3470區各扶輪社與台灣世界展望會、昇陽自行車的共同投入，包括台南單車扶輪社、台南東南扶輪社、台南東區扶輪社、台南南區扶輪社、台南鳳凰扶輪社、台南億載扶輪社、台南大員扶輪社、台南安平扶輪社及台南扶輪社，讓扶輪服務精神化為孩子生命中的實際支持。昇陽自行車亦提供專業師資與設備支援，全程守護孩子在學習與騎行過程中的安全，讓青少年能在安心的環境中勇敢挑戰自我、迎向未來。

台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長表示，台灣世界展望會長期透過「兒童資助計畫」陪伴弱勢兒少及其家庭，從生活關懷、教育支持、心理與品格培力、家庭功能強化到社區資源連結，提供孩子穩定且持續的支持力量，幫助他們在成長路上不因資源缺乏而失去選擇未來的機會。誠摯邀請社會大眾一同加入兒童資助計畫，成為孩子生命中的長期陪伴者，讓每一份支持都化為孩子前進的勇氣與希望，陪伴他們勇敢追夢，騎向屬於自己的未來。

台南扶輪社陪伴孩子共騎出發，在一段段前行的路途中學習勇敢、彼此照顧，也感受有人同行的力量。

撰文、攝影／台灣世界展望會