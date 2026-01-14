用英語說情緒、讓孩子發光 河堤國小「SEL × 國際教育週」一起閃耀

▲全人教育新示範！河堤國小結合SEL與國際教育培養孩子情緒力。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市河堤國小1月14日舉辦「SEL × 國際教育週 一起閃耀」，結合英語課程與國際教育，引導學生表達情緒、理解他人、建立自信。教育局長吳立森出席活動，強調社會情緒學習（SEL）是全人教育與未來能力的基石。活動透過闖關遊戲與角色扮演，孩子們在互動中學會用英文說心情、給予正向回饋，展現SEL與國際教育融合成果，也為高雄校園SEL示範樹立新典範。

高雄市教育局長吳立森出席活動，與學生一同參與闖關遊戲。他表示，面對快速變遷的社會與多元挑戰，教育不僅要培養學生的學科能力，更應扎根其情緒素養與人際能力。教育局高度重視社會情緒學習在各級學校的推廣，並將SEL視為培養學生全人發展與未來關鍵能力的重要基石。吳局長指出，河堤國小自今年起正式肩負市級示範與推廣的重任，結合文藻外語大學外語教學系資源，透過簡易英語引導學生表達情緒，並設計闖關活動，讓孩子在輕鬆、有感的學習情境中培養自我覺察與同理他人的能力。

活動中，學生透過「Kind or Unkind?」、「Emotion Charades」、「Compliment Circle」等互動體驗，學習辨識情緒、表達感受並給予他人正向回饋。學生張致愷分享：「以前不知道怎麼說自己的心情，這次活動讓我學會用英文說 I feel happy 或 I feel sad，也更敢跟同學說出心裡的感受。」另一位學生林昱岑則表示：「我最喜歡稱讚同學的活動，當我跟同學說 You are helpful，看到對方的笑容，我自己也覺得很開心。」

河堤國小校長杜昌霖說明，活動依據不同年段學生的發展需求，精心設計多元且循序漸進的學習內容，透過遊戲、角色扮演、情境對話與闖關體驗，引導學生學習辨識情緒、表達感受，並在互動中練習傾聽與尊重。教務主任林群峰補充，「Together We Shine」不僅是一句活動口號，更是一種校園文化的實踐，未來學校將持續深化SEL與課程教學的結合，並串聯國際教育、數位學習與閱讀教育，打造溫暖而有支持力的校園環境。

家長會會長林素慧表示，河堤國小長期重視學生的品格發展與心理健康，此次透過SEL結合英語與國際教育，讓學習不再只是語言輸入，而是生活實踐，孩子們學會在日常生活中做出善意的選擇，成為懂得關心他人、也能肯定自己的孩子。文藻外語大學陳念霞教授也指出，社會情緒學習是孩子面對未來學習與生活的重要基礎，透過英語學習結合情緒覺察與人際互動，能協助學生在安全、有支持的環境中練習表達自我、理解他人，進而建立自信與良好溝通能力。

此外，高雄市教育局也將於寒假開設「社會情緒學習教師在職進修專長增能學分班」，預計培訓40位對推動SEL具高度熱忱的校長、主任、組長及教師，透過系統化專業進修，強化校園推動SEL的專業能量與永續發展。吳立森局長強調：「唯有先支持教師、成就教師，才能真正陪伴每一位孩子安心成長、穩健前行。」

此次活動不僅讓學生學會用英語表達情緒，更深化對自我與他人的理解，落實SEL與國際教育融合的全人學習成果，也為高雄市校園SEL推廣樹立示範典範。（圖╱高雄市河堤國小提供）