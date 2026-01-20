用蓋白宮宴會廳掩飾建地下核掩體? CNN爆料 : 川普下令秘密動工修建

美國白宮。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 美國總統川普已下令在白宮秘密修建一處地下掩體。根據美國《有線電視新聞網》（CNN）19 日報導，隨著川普規劃建設新宴會廳，白宮東翼下方歷史悠久但已陳舊的地下掩體已被拆除。川普下令在白宮秘密重建一處地下掩體。

衛星圖像顯示，在去年 10 月，美國白宮東翼樓已完全拆除，以便給美國總統川普擬建的宴會廳「騰出地方」。

據稱，這座地下掩體是 1941 年珍珠港遭襲後，時任總統羅斯福在多方建議下於白宮修建的防空掩體。白宮歷史協會歷史學家比爾·西爾表示，當時白宮對外只宣佈了東翼的建設，並未告知公眾正在修建地下掩體。

雖然川普計劃使用以私人資產或捐助者提供的資金作為宴會廳的建造經費，但許多網友仍對宴會廳的建造計畫抱持著反對的意見。(示意圖) 圖：翻攝自 @__Inty__ X 帳號

CNN 指出，外界幾乎不瞭解這處曾如潛艇般隱秘的地下掩體及其周邊地下基礎設施的施工情況。該掩體內設有總統緊急行動中心，與白宮西翼的戰情室協同運作，供總統及其工作人員進行集中指揮與控制，經過加固可承受潛在的核爆炸或其他重大攻擊。

2001 年 9 月 11 日五角大廈遭襲前不久，時任副總統迪克·錢尼曾被緊急轉移至該掩體。

一名知情人士向 CNN 透露，該地下掩體如今可能正處於重新構想之中，以新技術應對不斷演變的威脅。

現任風險管理高管瓦克羅預測，取代現有地下空間的新設施將具備預判並應對新興威脅的能力，包括核爆炸、飛機撞擊、化學或生物手段、電磁脈衝等潛在風險，並且在此過程中不會向潛在對手洩露相關細節。

白宮東箱大部分區域已被拆除，工人正在現場進行後續作業，為新宴會廳的建設做準備。 圖：達志影像／美聯社

目前幾乎沒有任何官方來源承認該地下掩體專案的存在。不過，白宮行政辦公室主任約書亞·費舍爾曾概括性地表示，整體宴會廳項目將「（增強）關鍵任務功能」，「進行必要的安全提升」，並「（提供）與未來任務需求相一致的、具備韌性和適應性的基礎設施」。他還表示，這個專案中有一些事項具有高度機密性質。

近期一宗試圖阻止東翼施工的案件中，白宮在向法院提交的檔案中為相關流程進行了辯護，稱叫停地下施工將「危及國家安全，從而損害公共利益」。白宮表示，其理由已在隨案附上的一份「機密聲明」中作出說明。

該掩體建設耗資金額尚未可知。CNN 稱，川普對新宴會廳部分的報價不斷上調，從最初的 2 億美元增至目前的 4 億美元，且並未涵蓋地下工程費用。川普曾明確表示，宴會廳將由私人捐助者出資，但任何地下安全基礎設施最終將由美國納稅人承擔。

