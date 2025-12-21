用蓮蓬頭漱口！醫示警「恐細菌感染」：至少6個月換一次
有些人洗澡時會順便刷牙洗臉，但醫學界近日發出警告，刷牙後直接使用蓮蓬頭漱口，可能增加細菌感染風險，尤其對慢性肺病患者或免疫力較弱者影響更大，應重新檢視日常衛生習慣。
根據韓媒報導，南韓首爾國立大學醫院於12日透過官方YouTube頻道「首爾國立大學醫院電視台」發布影片，標題為「立即停止！用蓮蓬頭漱口」，提醒民眾此一行為可能提高感染「非結核分枝桿菌」（NTM，是指不是結核分枝桿菌或麻風分枝桿菌的其他一群分枝桿菌屬細菌）的機率。
影片指出，非結核分枝桿菌與結核菌同屬分枝桿菌家族，但主要透過環境接觸感染，而非人際傳播。該細菌廣泛存在於自然環境中，如湖泊、河流與土壤，也常出現在家庭與醫療用水相關設備，包括蓮蓬頭、水管及加濕器等。
專家說明，非結核分枝桿菌對氯消毒具有高度抗性，容易附著在物體表面形成生物膜，並在蓮蓬頭與軟管內大量繁殖。由於軟管內水流經常停滯，更為細菌生長提供有利環境。若使用淋浴水直接漱口，口腔與上呼吸道便可能直接接觸並吸入細菌，增加感染風險。
首爾大學醫院呼吸內科林在俊教授表示，老舊的蓮蓬頭容易成為細菌滋生溫床，在使用過程中可能隨水霧擴散。他強調，用蓮蓬頭漱口的習慣應立即改正，並建議至少每六個月更換一次蓮蓬頭，特別是長期未更換者，更需留意清潔與衛生。
不過醫學專家也指出，非結核分枝桿菌疾病並非單純因日常淋浴或使用自來水就會發生。健康族群多半能透過免疫系統清除細菌，不會出現症狀。但對於慢性阻塞性肺病（COPD）、支氣管擴張、曾罹患肺結核導致肺部受損，或正接受免疫抑制治療的患者而言，感染與發病風險相對較高。
海外亦曾出現相關案例，一名中國籍女性長期咳嗽，經診斷罹患非結核分枝桿菌肺病，後續調查發現其家中蓮蓬頭已使用超過10年未曾更換。醫護人員推測，老舊蓮蓬頭加上淋浴時漱口的習慣，可能是感染的重要因素。
專家建議，民眾應定期拆卸並清潔蓮蓬頭與軟管，避免長時間積水，同時養成使用自來水刷牙、避免在淋浴時直接漱口的習慣，以降低潛在的感染風險。
