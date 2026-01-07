用藝術為老樹找回新生命 王永志獲藝術教育貢獻獎

今年獲選教育部114年「藝術教育貢獻獎」的王永志老師，執教30年長期投入藝術教育推動，始終秉持「共好」精神，他強調學生不只是課堂中的學習者，更是改變環境與社會的參與者。

去年9月山陀兒颱風重創高雄市校園，多所學校老樹傾倒，其中文府國小一棵創校時栽植、超過20年的猢猻木連根拔起，面臨移除命運。王永志老師不捨老樹消失，帶領學生以「永續」為主題進行彩繪創作，為老樹賦予新生命。