「用藥健康檢核」這裡看！預防慢性病失控 醫師提醒：春節做藥物斷捨離

農曆春節是團聚時刻，也是長者健康的「高風險空窗期」。衛福部臺北醫院家庭醫學科醫師鄭以信提醒，過年期間作息變動大，加上長輩普遍存在藥品管理不當的問題，以及過年不吃藥的傳統觀念，常讓慢性病控制出現破口。她建議，子女不妨趁著返鄉過年之際，陪爸媽來場「藥物斷捨離」，才能守護長輩在春節期間的用藥安全。



鄭以信醫師指出，家醫科門診觀察發現，春節期間長輩最常出現的健康問題，多源於用藥混亂。許多長者同時患有心血管疾病、高血壓、糖尿病或退化性關節炎，長期在不同科別領藥，再加上自行至藥局購買或親友鄰里推薦的成藥，導致家中的藥袋堆積如山、藥物來源複雜，常讓長輩混淆藥物用途與吃法。



最常見的風險包括：1、「藥物重疊」重複領取藥效相近的藥物、2、「管理不當」因藥袋太多而漏吃或重複吃藥，3、「保存過期」因惜物心理保留過期藥物以備不時之需，反而增加副作用或藥物交互作用的風險。



此外，過年期間也常見長輩因「過年吃藥不吉利」的迷思，擅自減藥或停藥。鄭以信醫師提醒，慢性病藥物若突然中斷，可能導致血壓、血糖失控，例如血壓突發性飆升，嚴重時甚至會引發中風、心肌梗塞等急性併發症，是長輩健康的隱形殺手，風險不容輕忽。

因此，她建議子女返鄉團圓時，可協助長輩進行三個簡單卻關鍵的「用藥健康檢核」：

藥箱大掃除

集中所有藥袋，檢視是否有重複藥物、是否在有效期限內，果斷丟棄過期或受潮變質的藥品。若發現藥名相似卻包裝不同，可協助清楚標註用途，避免誤服。 確認服藥認知

耐心詢問長輩是否清楚每一種藥物的作用與服用方式，例如飯前、飯後或睡前服用。可善用分裝藥盒，將一週藥量依時段分裝，減輕長輩的記憶負擔。 提前規劃年後回診。

確認追蹤檢查或領藥時間，提醒長輩慢性病控制不能放假，需長期穩定服藥，若藥物種類複雜，可至家醫科由醫師協助進行長期的藥物整合計畫。

鄭以信醫師叮嚀，春節期間飲食油膩、作息不規律，本就容易加重慢性病負擔。子女協助長輩簡單整理藥品及用藥，不僅能降低用藥風險、減少意外事件與醫療浪費，也能讓長輩過個平安、健康的幸福年。



