用藥騙免錢砲！51歲大叔專釣20多歲年輕妹妹「餵藥洩慾」 變態惡行全曝光

日本福岡縣一名51歲大叔，利用「免費藥物」誘騙妙齡少女到家中，進行「免費性服務」。示意圖／取自freepik

日本福岡縣警方近日逮捕了一名51歲無業男子長谷川泰成（Yasunari Hasegawa），他涉嫌針對流連於福岡市天神區「警固公園」（Kego Park）周邊的年輕女性，提供大量精神藥物以換取「性服務」。警方在其住處搜出超過3400顆各類藥錠，規模之大令人震驚。

鎖定「警固公園」女孩 以藥物換取免費性服務

根據日媒報導，警方調查，長谷川泰成涉嫌於1月在其位於野方市的家中，持有685粒意圖轉讓的精神藥物，這已是他第二次因違反《麻醉品管制法》被捕。

警方指出，長谷川長期在福岡市知名的年輕人聚集地「警固地區」及社群媒體上活動，鎖定那些有「藥物過量」（Overdose，簡稱OD）傾向、身心狀況不穩的10幾歲至20多歲女性。他被控以「免費提供精神藥物」為誘餌，將受害者引誘至家中，並要求她們提供性服務作為回報。

搜出逾3400顆藥錠 嫌犯否認指控

警方在長谷川家中進行大規模搜索，共計查獲精神藥物約685顆（本次逮捕主因）、處方感冒藥及其他藥物2700多顆，總計搜出約3400顆藥丸。面對警方訊問，長谷川泰成對指控「矢口否認」，他承認持有藥物，但辯稱「我並沒有打算把所有藥物送人。」

社會問題延伸 公園遊蕩文化成隱憂

此案再次引發日本社會對「警固公園」及類似地區（如東京新宿歌舞伎町）遊蕩少女問題的關注。這類被稱為「界隈（かいわい，Kaiwai，指具有共同興趣、愛好或特定類型的群體、圈子）」的文化中，許多年輕女性因家庭或心理因素流落街頭，成為犯罪者利用毒品、藥物進行性剝削的目標。目前警方正進一步清查查獲藥物的來源，並深入調查是否有更多受害女性捲入這起藥物性交易案件。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



