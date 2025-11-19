用行動串起幸福 華山基金會三星站十五週年感恩茶會

▲ 華山基金會三星站十五週年感恩大會舞蹈演出。

【記者 林明益／宜蘭 報導】華山基金會三星站在地服務，免費提共三失(失能、失智、失依)老人到宅訪視，服務受到大眾的肯定，欣逢三星站成立15周年慶舉辦系列活動，邀請獨孤老人及社區長者共敘一堂歡樂，場面溫馨。

華山基金會三星站自民國99年起在地服務15年，累積服務269位三失(失能、失智、失依)長輩，陪伴他們走過孤苦無依的日子。已於11月18日(星期二)下午1點30分於三星鄉公所展演廣場舉辦「在地深耕十五週年【三星有愛 眾心雲集】感恩茶會」，活動中邀請了華山老寶貝、義工及社區長輩齊聚一堂，藉由多元表演與互動節目，共同慶祝十五年來的點滴與成果，向一路相伴的善士與義工表達最深的感謝。

▲警方到場宣導老人長者如何識詐防詐場面。

活動當天獲得三星鄉公所與佑聲戲劇協會的大力支持，代理縣長林茂盛專員張國偉、代表會主席陳世玉、公所祕書江淳銘等各級長官及地方仕紳均到場陪伴長輩共度溫馨時光，活動在三農樂團悠揚動人的傳統樂曲中揭開序幕，由集心站義剪團隊與黃藝桔老師特別為長輩與義工們帶來貼心義剪及戲曲互動節目，緊接著由三星社區發展協會動動班為長輩們帶來健康活力滿滿的樂活操，讓長輩們在音樂、笑聲與交流中舒展筋骨、活化思緒，也體驗到被陪伴、被看見的溫暖。除了讓長輩溫馨樂活外，活動中特別安排三星分局林家甄警員為長輩們進行防詐騙宣導，協助老寶貝與義工在詐騙頻仍的社會環境中提升警覺、守護安全。活動尾聲則舉行了十五週年慶生活動，象徵華山基金會在地服務的傳承與延續，為這場滿載感恩與愛的相聚畫上溫馨句點。希望籍由本次活動邀請更多在地資源與義工力量，支持華山在地孤老服務，讓「愛與陪伴」在社區中持續傳遞，陪伴更多長輩安心在地生活。

▲感恩活動現場安排老人長者義剪服務。

華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供三失(失能、失智、失依)老人到宅訪視、物資協助、年節關懷等服務。三星天使站目前服務71位弱勢長輩，僅有7位被認助，尚有64位長輩待認助，希冀匯聚各界愛心，「幫助一個站，守護100位孤老」支持常年認助計畫，每月1,250元，15,000元/年/位，或認養天使站福氣磚：6,000元/磚，讓華山成為弱勢爺奶的第二個家。

華山愛心專線：03-989-3964許小姐，劃撥帳號：50038872(戶名：華山基金會 備註:三星站)線上捐款網址：https://reurl.cc/ek131L(請指定三星站) (照片記者林明益翻攝)