用行動挺台灣！日本醫療中心首度來台參加醫療展 曝賴總統說「這些話」

日本用行動挺台灣！第九屆台灣醫療科技展今登場，日本中部國際醫療中心理事長山田實紘（左）與夫人（右）率團來台參展。（圖／記者簡浩正攝影）

用行動挺台灣！日本首相高市早苗挺台言論持續延燒，引發中國強烈反彈；不過，日本友台行動並未止步。國際獅子會前國際總會長、中部國際醫療中心理事長山田實紘今（4）日親自率團來台參與「台灣醫療科技展」，這也是醫療科技展舉辦9屆以來，首次有日本醫療中心正式參展，以實際行動展現對台灣的支持。山田夫人表示，總統賴清德特別向山田表達敬意，感謝日本在台灣相對艱難的時刻，仍願意以實際行動力挺台灣。

第九屆台灣醫療科技展今日起一連4天在南港展覽館登場，本次規模擴大至2100個攤位，並吸引美國、加拿大、韓國、日本等國主動參展。開幕式匯聚超過200位國際買家，共同關注年度「十大醫療科技產品」，並宣布與捷克/歐盟等採購合作。

山田實紘本次親自率團參與本屆台灣醫療科技展，同行包含醫師、護理師與技師團隊，分享日本最新醫療技術，涵蓋癌症質子治療、高齡族群常見的帕金森氏症無創聚焦超音波療程等。

總統賴清德出席「2025台灣醫療科技展」開幕典禮（圖／總統府提供）

總統賴清德上午出席開幕儀式時指出，台灣結合科技產業優勢，醫療生技產業蓬勃發展。政府將持續推動「健康台灣深耕計畫」、完備相關法規及深化國際合作，讓國人更健康、國家更強，也讓台灣醫療服務、醫材、生技與智慧醫療推廣到更多國家。而後，賴清德並特地前往日本中部國際醫療中心展區停留，感謝日本友人以醫療專業相挺。

山田實紘受訪表示，他向賴總統分享為了世界的和平，「醫療是沒有國界」的，不管哪個國家的患者需要，他們就會伸出援手。他和賴總統10年前就曾短暫交流，今日在醫療展又再次見到賴總統，他深受感動。

山田表示，此次參展對他們而言是「台日醫療交流」邁向新的里程碑！期盼這次展會，進一步深化台日醫療合作與友誼，共同推動亞太醫療的發展與進步。

山田夫人也轉述，總統賴清德特別向山田表達敬意，感謝日本在台灣相對艱難的時刻，仍願意以實際行動力挺台灣。在台灣出生的她也分享，此次來台參展並非偶然，而是源於先生長年堅持「治療沒有國界、生命沒有高低之分」的理念，早在約20年前，先生就著手在日本鄉間規劃大型醫療中心，希望讓偏鄉居民也能享有與東京同等水準的醫療資源，中部國際醫療中心因此誕生。

