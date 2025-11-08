用行動支持精神康復者 高雄辦嘉年華會與社區交流

嘉年華會也找來藝術工作者表演並與民眾歡樂互動。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今(8)日在駁二大義公園有一場「活力復元・精彩無限」嘉年華會，透過美食及手作等園遊市集，讓精神康復者與社區居民交流，呼籲大家一起關心精神健康議題，共同營造去汙名化的社會氛圍。

這場嘉年華會是由高雄市衛生局邀集復健機構、民間團體、社福單位及社會大眾共同參與，活動自上午10點至下午2點半，以園遊會形式用行動支持精神康復者，現場除了有舞台節目、超過30攤的園遊市集，展售各式美食、手作商品及宣導攤位，周邊也規劃前進力量拍貼、暖心Free Hug體驗、互動闖關及真人版大富翁等豐富內容，會場中亦展示多位精神康復者的繪畫作品，讓民眾能透過畫作，進一步了解精神康復者的內心世界。

高雄市衛生局長黃志中表示，精神健康一直是衛生局相當關注的議題，今年4月曾針對「精神衛生法」舉辦研習會議，跨法界與醫界相互學習與交流，一同保障精神病人的權益，守護社會安全。精神康復者復原之路是漫長的，希望能啟發更多人關心康復者需求，鼓勵社會大眾敞開心胸，打破偏見，對精神康復者有更多的理解與包容，共同為他們賦歸社區而努力。

衛生局也陸續舉辦「心生活方案」集章護照、電影分享會、復元旅程分享會、創意工作坊、歡樂趣味競賽等系列活動，期望提供康復者交流互動的平台，增加人際互動與生活功能復健機會。

高雄舉辦「活力復元・精彩無限」嘉年華會，讓精神康復者與社區交流。(記者許麗娟攝)

園遊市集攤位吸引不少民眾參與。(記者許麗娟攝)

前進力量拍貼攤位。(記者許麗娟攝)

精神康復者的繪畫作品展示。(記者許麗娟攝)

