用行動駁不合！鄭麗文擁盧秀燕讚「黨內太陽」 同台互尊秀姊妹情

國民黨今（7）天在台中舉行黨慶活動，這也是國民黨主席鄭麗文上任後，首度與台中市長盧秀燕同台，兩人還大擁抱展現好交情，鄭麗文更大讚盧秀燕就是黨內太陽，用行動駁斥兩人不合的傳聞。

喊「2028人選不只1人」發酵 鄭麗文同台盧秀燕力破傳言

一上台就和盧秀燕大大擁抱，國民黨黨慶活動來到台中，黨主席鄭麗文上任一個多月，終於首次和藍營最強母雞、台中市長盧秀燕同台。台上大秀好交情，鄭麗文大讚盧秀燕就是黨內太陽，盧秀燕則喊出要支持新任黨主席，爭取明年的勝利。

鄭麗文與盧秀燕互擁，大秀姊妹情。圖／台視新聞

鄭麗文、盧秀燕「互尊」意味濃厚，似乎也用行動證明兩人沒有心結，因為上回鄭麗文來到台中沒與盧秀燕見上面，加上鄭麗文還曾高喊「2028國民黨人選不會只有一人」，頻頻被外界見縫插針。鄭麗文澄清兩人有著「長年的姊妹情」，要外界別挑撥，盧秀燕也補充自己第一次競選市長時，選前之夜就是鄭主席幫忙承辦的。

2026台中市長派誰出馬？ 鄭麗文喊：有公平機制

只是談到選舉，盧秀燕市長任期進入倒數，藍營到底由誰來接棒？如今也面臨整合挑戰，黨慶活動上，呼聲最高的立法院副院長江啟臣和已表態參選的立委楊瓊瓔同台，兩位不多談選舉一事。不過主席倒是給出承諾，稱「手心手背都是肉」，一定會做好相關的協調工作，用公平機制推出最強人選，守住台中藍天就是目前黨內最大共識。

台中／蔡昀彤、林秉州 責任編輯／施佳宜

