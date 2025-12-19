用袁世凱比擬賴清德！藍白轟「怪獸總統」已無法監督

國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。現場不僅擺出巨幅彈劾文大字報，更掛出將賴清德頭像與袁世凱後製的照片，眾人高喊「彈劾違憲總統，守護台灣民主」、「賴清德下台」等口號。

藍白認為賴清德已經成為如袁世凱般的「怪物總統」。（圖／中天新聞）

此次彈劾案起因於行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的《財政收支劃分法》。國民黨團總召傅崐萁痛批，中華民國曾是亞洲第一個民主共和國，但卓榮泰宣布不副署、不執行國會通過法律，根本是毀憲亂政、踐踏民主，賴總統宛如登基稱帝，國會已無法監督這位「怪獸總統」，比昔日的袁世凱、曹錕更惡質。

在野黨決議對賴清德總統提出彈劾。（圖／中天新聞）

民眾黨團總召黃國昌指出，為阻止賴清德成為袁世凱，避免重蹈中華民國昔日錯誤，在野黨正式提案彈劾賴總統。依照《立法院職權行使法》，將立刻啟動全院委員會審查，希望被彈劾人賴清德到立法院說明，到底誰允許總統如此專斷，甚至把台灣帶向獨裁之路。黃國昌也表示，為讓全台灣人更理解彈劾程序，將正式在全院委員會提案，到全台各縣市辦公聽會。

國民黨團書記長羅智強表示，在野黨團將提出三大行動，第一是即刻開始彈劾程序，第二是將要求被彈劾人到立法院說明，第三將建請立法院在全台灣舉辦彈劾公聽會，公聽會主軸是「彈劾違憲總統，全台守護憲法」。彈劾文以袁世凱比擬賴清德，指出為維護中華民國之憲政體制，反帝制、反獨裁、反專制擴權，根據《中華民國憲法增修條文》第四條第七項，對賴清德總統提出彈劾案。

針對在野黨的彈劾行動，總統府發言人郭雅慧回應，在野黨所採取的這些大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事，任何只要合乎憲政體制，總統府都會給予尊重。

