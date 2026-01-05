用說的就能找課程！新北學習地圖網再升級 導入AI語音客服

〔記者羅國嘉／新北報導〕為降低數位學習門檻、提升市民查詢便利性，新北市教育局今(5)日宣布「新北市學習地圖網」正式導入AI智慧客服並同步啟用語音服務，民眾可直接以口語提問查找終身學習課程，讓不熟悉操作介面的市民與銀髮族也能輕鬆「用說的找課程」，打造更友善、無障礙的學習入口。

教育局社會教育科長夏治強指出，「新北市學習地圖網」整合全市各局處及轄內大專院校資源，現已彙整22類、805所、1萬4060門終身學習與職業增能課程，涵蓋樂齡學習中心、社區大學、國中小進修部、勞工大學及新住民學習中心等多元學習管道，成為市民規劃學習生活的重要平台。

夏治強表示，去年更擴大串聯全市29區、103家終身學習商鋪，推出309堂免費課程，吸引超過6000人次參與。此次上線的AI語音客服，民眾只要說出需求，如「想找住家附近的樂齡課程」或「晚上有沒有手作課」，系統就能即時檢索課程資料庫並回覆課程名稱、開課單位、時間與地點，大幅簡化搜尋流程。另外，語音互動特別有助於習慣口語溝通的中高齡族群，宛如多了一位隨時在線的學習諮詢助手，有效提升參與終身學習的意願與信心。

夏治強說，新北長期推動學習型城市，此次導入AI與語音客服不只是科技升級，更是回應高齡化社會對友善數位服務的需求。未來將依使用回饋持續優化關鍵字理解與介面設計，讓學習系統「愈用愈懂市民」。

