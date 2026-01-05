用說的就能找課！教育局：新北市學習地圖導入 AI 語音客服

（記者陳志仁／新北報導）為深化數位學習服務、提升公共服務便利性，新北市政府教育局今（5）日宣布「新北市學習地圖網」導入 AI 智慧客服，並同步啟用語音客服功能；民眾可口語提問，快速查詢終身學習課程資訊，讓銀髮族及不熟數位操作的市民，也能用說的就能找課，打造更直覺、友善的學習入口。

圖／民眾認真聆聽諮詢師用手機解說學習地圖網AI客服。（新北市政府教育局提供）

新北市政府教育局局長張明文表示，學習地圖網整合全市各局處與轄內的大專院校資源，目前已彙整 22 類、805 所、14,060 門終身學習及職業增能課程，涵蓋樂齡學習中心、社區大學、國中小進修部、勞工大學及新住民學習中心等多元類型；此外，去（114）年更擴大串聯全市 29 區、103 家終身學習商鋪，開設 309 堂免費課程，吸引超過 6,000 人次參與，成為市民規畫學習生活的重要平台。

此次上線的 AI 語音客服，只要說出需求，如「想找附近的樂齡課程」、「晚上有沒有手作課」，系統即可即時檢索並回覆課程名稱、開課單位、時間與地點，大幅降低搜尋門檻；對於習慣口語溝通的中高齡族群而言，如同多了一位隨時在線的學習諮詢助手，有效提升參與終身學習的意願與信心，實踐「科技為人服務」的精神。

民眾林秀芸分享，透過AI客服才發現住家附近學習資源很豐富，家中長輩也覺得跟AI對話互動很新鮮、有趣；教育局補充，新北市長期推動學習型城市，此次導入 AI 語音客服，不僅是科技升級，更是回應高齡化社會對友善數位服務的實際需求，未來也將持續依使用回饋優化系統，持續精進常見問答、關鍵字理解與介面設計，讓系統「愈用愈懂市民」。

