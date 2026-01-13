用護國神山換關稅15%？他揭台積電外移慘況

▲根據美國《紐約時報》報導，美對台進口關稅有望降至15％，但以台積電至少再建5座半導體廠作為條件。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判傳出新進展，根據《紐約時報》報導，稱美對台進口關稅將調降至15％，但條件是台積電未來至少要再興建5座半導體廠，引爆輿論譁然，國民黨主席鄭麗文更以「可憐」批評政府關稅談判進展。對此，臉書粉專「政客爽」直言，政府用長期戰略競爭力，去換取短期經貿紓壓，輸掉的是台灣的未來。

政客爽今（13）日發文指出，台灣目前在全球半導體產業的關鍵地位，被視為嚇阻中國動武的重要籌碼，也就是所謂的「矽盾」；一旦台海爆發衝突，全球高階晶片供應鏈將首當其衝，這也是美國與多國高度重視台灣安全的原因之一。

廣告 廣告

政客爽續指，然而，若台積電在美國的晶圓廠數量，從原本承諾的6座，持續擴張至11座，甚至更多，美國對台灣半導體產能的依賴程度恐怕大幅下降，進而削弱對台灣領土安全的戰略關注。

其次，政客爽也憂心，台積電赴美設廠不只是單一企業的投資行為，而是可能引發整條半導體產業鏈外移，隨著台積電在美國產能規模擴大，封裝測試、化學材料、設備供應等上下游廠商勢必跟進，這也意味著最尖端的人才、資金與技術，也可能隨之流向海外，進一步侵蝕台灣長年累積的產業聚落優勢。

在企業營運層面，政客爽引述科技媒體《Wccftech》報導指出，美國廠的高人力成本與設備折舊費用，已對台積電的獲利能力造成明顯壓力。統計顯示，美國生產的晶圓毛利率，相較台灣本地製造，恐大幅縮水，甚至出現接近8倍的落差。長期下來，不僅壓縮台積電利潤空間，也可能影響其在台灣持續投入研發與擴廠的資金動能。

政客爽最後直言，台灣正以長期的戰略競爭力，交換短期的關稅與經貿利益，真正付出代價的，恐怕是台灣未來在全球科技與地緣政治中的關鍵地位，他更狠酸：「國民黨政府創造的半導體霸主，最後被美國整碗捧去。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

關鍵一役在高雄！醫見民調斷言「他」出線：與柯志恩伯仲之間

柯文哲撞名馬年太歲！命理師示警「這2字」要當心 曝化解之道

柯文哲跨界出家？撞臉泰劇《絕廟騙局》住持 網集體錯亂：很出戲