用路人有感！信義快速道路象山隧道南向路面更新

信義快速道路象山隧道為台北市信義區連接國道3甲的快捷通道，不只服務市區往來車輛，更是各地民眾從國道3號前往101大樓及周邊眾多百貨公司的交通要道。為改善象山隧道南向車道路面品質，市府工務局新建工程處在114年年末啟動更新程序辦理相關作業，並已於近日完成。

路面更新完成 。（圖／台北市政府提供）

新工處工務科科長高銘伸表示，台北市政府自98年起推動路平專案，逐步提升市區道路品質。在隧道路面部分，原為剛性混凝土鋪面的隧道已全數調整為柔性的瀝青鋪面，持續精進道路品質及提升行車舒適性。

高銘伸指出，信義快速道路為信義區最重要聯外通道之一，時有用路人反映部分路段行車顛簸。新工處派員現場勘查後，確認有路面不平老化情形，遂安排於114年下半年辦理路面更新作業，希望給民眾帶來更優質的行車體驗。

隧道內路面更新完成 。（圖／台北市政府提供）

新工處中區工務所主任洪辰儒表示，本次路面更新針對較常發生路面龜裂、劣化的區域，增加路基改良作業，降低日後發生路面破損的機會，接著再進行全路幅銑鋪作業。周邊住戶雖然稀少，減少干擾民眾生活作息的機會，但需要封閉南向道路進行大範圍交通管制，影響範圍極大。

洪辰儒表示，施工期間給通行民眾帶來不便，在此致歉，並誠摯感謝市民的支持，施工團隊才能戮力以赴，傾全力要求鋪築時的細膩與細節，以提供更好的施工成果。

