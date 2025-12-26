用路人注意了！合歡山高海拔路段恐結冰 16時起車輛只出不進
合歡山今日降冰霰，化身銀白世界！交通部公路局指出，受大陸冷氣團南下與水氣影響，台14甲線3,000公尺以上路段有結冰機率；為維用路人車安全，26日16時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。
公路局今（26日）指出，台14甲線18K至41.5K（翠峰至大禹嶺路段）今日16時起實施道路預警性封閉，採取「車輛只出不進」管制；並將於明（27日）7時，視天候及道路狀況，評估是否改為「限加掛雪鏈車輛通行」或全面開放通行。
公路局提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段與方式仍視現況機動調整籲欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。
此外，中央氣象署10時32分發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日白天局部地區有持續10度左右或以下氣溫「橙色燈號」發生的機率，低溫區域包含新北市、宜蘭縣，提醒注意避免長時間逗留在寒冷環境。
