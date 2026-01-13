用路人注意！北橫明池路段大規模坍方 現場急「道路封閉管制」

北橫明池路段大規模坍方畫面曝光。（取自公路局東區養護工程分局官網）

用路人注意！宜蘭由於地震、降雨影響，北橫公路台7線明池路段大規模坍方，目前已經行緊急性道路封閉管制，預計於今（13）日17時搶通。

公路局東區養護工程分局指出，因近期宜蘭地區地震及降雨影響，造成北橫公路台7線68.7k (明池路段）上邊坡大量土石崩落，坍方量體約600立方公尺，造成道路阻斷，現場已進行緊急性道路封閉管制。

公路局東區養護工程分局獨立山工務段搶修人員機具已赴現場警戒，已發布沿線資訊可變看板（CMS）、警廣及通報相關觀光旅宿業。預計於今(13)日17時搶通，等現場坍方清理且邊坡穩定後，不排除提前或延後開放通行。

呼籲用路人，大雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，連續降雨過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

