用路人注意！台66東向觀音部分路段平面外側車道明晚封閉8H

北區養護工程分局中壢工務段將封閉台66線東向4K+300~5K+650平面外側車道之觀音區快速路九段521巷至文化路石橋段。圖：中壢工務段提供

為辦理路面品質改善作業，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段預定於明(30)日晚間10時至隔日上午6時止，辦理路面銑刨加鋪施工，封閉台66線東向4K+300~5K+650平面外側車道之觀音區快速路九段521巷至文化路石橋段，屆時請用路人行駛內側車道，施工若遇雨則將順延。

北區養護工程分局表示，請用路人行經該路段車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行或提前改道行駛避開施工路段，以維行車安全，造成不便，尚祈見諒。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網。

