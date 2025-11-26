用路人注意！台72線造橋至苗栗段 11/28施工、分時段封閉

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕公路局中區養護工程分局苗栗工務段將辦理台72線6公里至12公里雙向路段路面品質改善，預計於28日上午9點至中午12點封閉台72線6公里(造橋)至11公里(頭屋一)東行車道；而28日下午1點至下午5點止，封閉台72線11公里(頭屋一)至6公里(造橋)西行車道。

公路局中區養護工程分局表示，原行駛東行車道用路人請提前於台72線6公里(造橋匝道)匯出，行駛台13甲線北勢大橋左轉台6線經國路至台72線12公里(頭屋二匝道)匯入，繼續往東行駛；至於原行駛西行車道者請提前於台72線11K(頭屋一匝道)匯出，行駛台13甲線右轉台6線經國路至台72線6K(造橋匝道)匯入，繼續往西行駛。

公路局苗栗工務段指出，施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工。

