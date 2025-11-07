用路人注意！嘉義擴大機車駕訓補助 最高可領3500元

為了提升機車駕駛安全並養成正確駕駛習慣，嘉義市政府宣布擴大機車駕訓補助政策。（圖／翻攝自嘉義市政府官網）





為了提升機車駕駛安全並養成正確駕駛習慣，嘉義市政府宣布擴大機車駕訓補助政策，市民只要參加駕訓班並順利考取駕照，即有機會獲得全額補助，最高可達3500元。

市民只要參加駕訓班並順利考取駕照，即有機會獲得全額補助，最高可達3500元。（圖／翻攝自嘉義市政府官網）

市府指出，根據近年交通事故統計，機車事故占總事故比例約八成，且肇事原因多為「未依規定讓車」及「違反號誌管制」。交通部委託陽明交通大學研究顯示，參加駕訓班的駕駛者，違規風險可降低59%，肇事風險則降低36%，顯示駕訓課程對提升道路安全具有明顯成效。

市長黃敏惠表示，今年在交通部每名市民補助1300元的基礎上，市府將補足差額，讓參訓市民享有「全額補助」優惠。嘉義地區駕訓費用約在3200至3500元之間，補助措施可有效減輕民眾負擔，鼓勵更多市民提升安全駕駛能力。

廣告 廣告

嘉義市自111年起配合交通部推動駕訓補助，113年進一步擴大至全額補助。（圖／翻攝自嘉義市政府官網）

嘉義市自111年起配合交通部推動駕訓補助，113年進一步擴大至全額補助。原114年度的900個名額已全數額滿，為鼓勵更多市民參與，今年市府再加碼提供410個全額補助名額，即日起開放申請。

透過擴大補助措施，不僅降低市民參訓成本，也有助提升整體用路安全。（示意圖／翻攝自pixabay）

交通處長許啟明表示，駕訓班課程包含6小時學科訓練（駕駛道德、交通法規及汽車構造各2小時）與10小時術科訓練（模擬實際道路駕駛），由專業教練在安全場地指導，幫助學員掌握防禦駕駛技巧。凡今年1月1日至12月31日，於嘉義縣市合法駕訓班完成訓練並取得駕照的市民，均可由駕訓班協助申請補助。

市府強調，透過擴大補助措施，不僅降低市民參訓成本，也有助提升整體用路安全，讓更多人能安心學習正確騎乘與防禦駕駛觀念。

更多東森新聞報導

悚！ 特斯拉撞水泥車噴飛 推撞4貼機車釀1死、7傷

日本32歲警「持槍自戕」 倒臥派出所浸血泊

颱風「海鷗」重創菲律賓！ 已釀188死135人失蹤

