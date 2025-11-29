用路人注意！新竹台68線12/1起局部路段施工

新竹台68線東西向快速公路，因要進行改善照明工程，將從12月1日起至12月30日進行日間短期施工。 圖：翻攝自Google Ma

[Newtalk新聞]

用路人注意！新竹台68線東西向快速公路，因要進行改善照明工程，將從12月1日起至12月30日進行日間短期施工，施工時會局部占用部分車道和路肩，請用路人小心通行或改道。

交通部公路局北區養護工程分局新竹工務段表示，從12月1日起至12月30日，每天早上9點到下午5點，台68線往南寮方向，從新竹縣芎林到新竹市武陵路段，以及台68線往竹東方向，新竹市武陵到頭前溪路段將進行日間短期施工。

廣告 廣告

新竹工務段表示，前述2個施工工區，分別是在往南寮的西向車道15.5公里到5公里處路段，跟往竹東的東向車道5公里到7.5公里處路段。用路人經過時請遵循標誌和交管人員的指示減速慢行，或建議提前改道避開，以維行車安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

今東北季風減弱氣溫回升 下週二北台灣轉濕冷

新竹校車司機酒測超標釀事故！移送竹檢偵辦 家長怒斥：太扯