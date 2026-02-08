用路人注意！新莊新北大道、思源路口水管破裂搶修 市府急呼籲改走「替代道路」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

位於新北市新莊區的新北大道與思源路口為交通要道，平時車流繁重，今（8）日卻因施工不慎挖破自來水管，導致大量漏水，不僅影響周邊住戶用水，也衝擊交通，新北大道一度積水如河，現場也封閉「新北大道往泰山方向外側車道」及「思源路往五股方向車道」，市府呼籲民眾利用替代道路通行。

「新北大道往泰山方向外側車道」及「思源路往五股方向車道」雙雙封閉，市府呼籲民眾利用替代道路通行。（圖／市府提供）

新北市府說明，因應明日上班尖峰車潮，為避免交通壅塞及耽誤民眾行程，建議欲行駛新北大道往泰山方向之用路人建議提前改道。前往五股及泰山地區的民眾，建議改走改走新北大道、新知二路或新北大道、化成路行經福慧路；思源路往五工路方向，可改走新北大道、新知六路行經福慧路通往五工路，或改走新北大道、五工六路。

廣告 廣告

新北市長侯友宜下午到現場視察時則表示，市府以最快速度全力搶修，目標在明晨順利恢復供水，將影響降到最低。侯友宜也指示，從今天起至工程復原完成前，將派遣警力全天候在場疏導交通，並依施工進度即時向民眾發布最新路況資訊。

新北交大提醒，民眾可多利用警察局的iPolice APP或收聽警察廣播電臺 掌握最新路況及交通管制資訊，並配合現場警力指揮通行。



更多FTNN新聞網報導

終於可以回家了！新北市府判定新店錦秀、碧瑤社區邊坡安全無虞 撤離戶7日起陸續返回家園

真的是海景第一排！淡水金色水岸自行車道最快7月啟用 侯友宜霸氣喊：全國第一

禽流感防疫拉緊報！ 新北市宣布「突擊檢查」：養雞場圍網是重點

