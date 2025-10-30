用路人注意！環狀線Y03站開工 木柵路二段11／1起縮減

台北捷運環狀線南環段CF670區段標Y03站將自11月1日起於木柵路2段南側92號至102號進行擋土排樁、南側人行道削減、排水箱涵改道施工，工區範圍內雙向車道均縮減，各維持1個車道通行，請用路人盡量利用木新路、興隆路及萬芳路等替代道路行駛。（北市捷運工程局提供／徐佑昇台北傳真）

台北捷運環狀線南環段CF670區段標各站持續施工中，北市捷運工程局將於11月1日起於木柵路2段南側92號至102號架設圍籬，進行Y03站擋土排樁、南側人行道削減、排水箱涵改道施工，工區範圍內雙向車道均縮減，各維持1個車道通行，預期將有壅塞情形，請用路人盡量利用木新路、興隆路及萬芳路等替代道路行駛。

捷運局表示，為辦理捷運環狀線南環段CF670區段標Y03車站施工，包含擋土排樁、南側人行道削減、將於11月1日起於木柵路2段南側92號至102號進行圍籬架設，工區範圍內雙向車道均縮減，僅維持1個車道通行，預期將有壅塞情形，請用路人提前改道行駛，以減少通行延誤。

捷運局指出，本階段工程施作期程預定自今年11月1日起至2027年7月31日止，後續仍有各階段施工，請用路人行經工區配合依速限行駛，並遵循導引標誌及現場指揮人員指示。

捷運局說明，木柵路一、二、三段已於2025年8月起陸續進行各站施工，建議用路人改行木新路、興隆路、萬芳路、下崙路、忠順街等替代道路，以避免壅塞。

捷運局補充，民眾如有任何問題以及建議事項，或想瞭解最新施工動態，可隨時利用下列電話聯絡，台北市政府捷運工程局第二區工程處服務專線：（02）2577-5900，或台北市政府捷運工程局第二區工程處土木第十一工務所（02）2577-5900 分機580、593，施工廠商大陸工程股份有限公司（02）8914-7837 分機101、102，將有專人服務與解說。

