用路人注意！2026年交通新制懶人包 違者秒噴6萬

2026年即將到來，交通部為了提升用路安全，針對駕照管理、高齡駕駛、車輛隔熱紙以及交通罰則祭出了史上最大規模革新。這些新制不僅影響駕駛人的荷包，更關乎每位長輩的行車權益，甚至連平常習慣騎乘公用自行車的通勤族都有新規定要遵守。《EBC東森新聞》也為您整理出「2026年交通新制懶人包」。

駕照管理與高齡換照全面革新

交通部宣布，2026年起將分階段推動駕照管理3大改革。首先是高齡駕駛換照年齡從75歲下修至70歲，這項新制預計於5月上路。年滿70歲的長輩只需完成體格檢查、交通安全教育課程與危險感知體驗，即可換發有效期至75歲的駕照，之後維持每3年換發一次。

在考照部分，筆試將全面改為選擇題型並提高鑑別度，路考則強化停讓項目的要求。此外，若一般駕駛人一年內違規達3次，將被納入強制回訓講習，以即時矯正錯誤的駕駛觀念。

無照駕駛重罰與車輛隔熱紙納管

為了遏止無照駕駛造成的死傷，立法院三讀通過加重處罰，並預計於2026上半年實施，未來機車無照最高罰3.6萬，汽車及大客車最高罰6萬，累犯計算期間由5年延長至10年，且罰鍰金額無上限加計。

同時，元旦起新出廠車輛與所有計程車將實施隔熱紙強制納管，前擋風玻璃透光率需達到70%，前側窗則需達40%。這項規定旨在確保駕駛視線清晰並能看清車內狀況，避免因視線過暗引發交通事故。

地方生活新制與自行車安全保障

地方政府也針對特定區域與交通工具祭出新法。新北河濱公園自一月一日起全面禁止微型電動二輪車進入，違者最高開罰1200元。新北市與桃園市的YouBike系統也將同步推動全面納保制度，民眾必須完成投保免費的「公共自行車傷害險」才能租借車輛。

而在新竹市，空氣品質維護區的管制也將加嚴，違規進入管制區的柴油車或未定檢機車，最高可處6萬元罰鍰。建議車主與騎士提前確認檢驗時程，避免新年開端就面臨高額罰單。

