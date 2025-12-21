用路人風險意識宣導 王彩樺代言

交通部公路局舉辦「用路人風險意識快閃活動」，邀請「保庇天后」藝人王彩樺代言宣傳。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

交通部公路局二十一日在祀典大天后宮舉辦「用路人風險意識快閃活動」，邀請「保庇天后」藝人王彩樺表演及有獎徵答等互動，針對用路人常見的風險行為進行交通安全觀念宣導。

交通部公路局結合宮廟文化，邀請「保庇天后」藝人王彩樺擔任宣導代言人，搭配電音三太子表演，並以招牌風格與民眾進行有獎徵答等互動，現場相當熱絡。交通部次長林國顯表示，此次以較輕鬆方式宣導，希望行人與汽機車駕駛人都能更加小心。

依統計資料分析顯示，今年一至八月，四十至六十四歲用路人常見的交通事故肇因為「行人穿越道路風險」、「分心駕駛」、「闖紅燈」、「酒駕」及「患病或服用藥物（疲勞）駕駛」。提醒用路人過馬路要走斑馬線，不要貪圖一時方便任意穿越馬路；駕駛車輛應該保持專注力，不要為了求快而闖紅燈，也不可以疲勞駕駛及酒後駕車。

王彩樺說，自己常開車趕場表演，深知交通安全重要性，提醒大家千萬不能疲勞駕駛、酒駕，肇事後可能導致自己與他人家庭破碎代價，可適時使用大眾運輸工具、親朋好友接送或找代駕，才能開心出門、平安回家。