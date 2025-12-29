用軍演提振軍心？解放軍高層大清算甫落幕 東部戰區司令員還沒坐熱

編譯張渝萍／綜合報導

年底台海不平靜！中共解放軍東部戰區今（29日）宣布，將自今日展開名為「正義使命-2025」軍演，至少為期兩天，動員陸、海、空與火箭軍，目的為「檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

這次軍演除了是４月圍台軍演後又一次的大型軍演，也是解放軍高層清洗行動落幕後首次。東部戰區司令員也才剛接任沒多久，此次大型軍演疑似為提振軍心。

另外，日媒也指出，中國動作頻頻，12月疑似與俄羅斯在測驗與蒐集美日軍隊的反應資料。

解放軍圍台軍演 「正義使命-2025」

中共圍台軍演範圍和時間？

根據中共官媒新華社消息，東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，解放軍東部戰區將自29日組織陸海空與火箭軍兵力，在台灣海峽、台灣北部、西南、東南與東部展開大規模軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控。

施毅稱，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，並指大規模軍演是捍衛國家主權的必要行動。

此外，解放軍還另行發布聲明稱，將自30日起在台灣周邊五個區塊實施實彈射擊演習，並警告「任何無關船隻或航空器不得進入相關空域與海域」。

中共軍演時機有貓膩？

值得注意的是，這不僅是自今年4月解放軍軍演後又一次大規模軍事演習，也是在習近平清洗軍隊高層告一段落後，首度展開大規模軍演，提振軍心可能性大。

今年4月演習代號為「海峽雷霆-2025A」，演練重點為鎖定關鍵港口與能源設施打擊，以及區域封鎖、奪取制空權。負責對台行動、同時也是此次軍演專責的「東部戰區」司令員才剛由空軍上將楊志斌接任，前任司令員、出身陸軍的林向陽，10月因涉貪遭開除中共黨籍。

美媒也分析報導指，中國對美國本月稍早批准價值高達 110 億美元的對台軍售案反應激烈，並誓言將「採取有效而強硬的措施，捍衛國家主權」。26日，北京宣布對 20 家美國國防企業及 10 名高階主管祭出制裁，但外界普遍認為這些制裁象徵性大於實質影響。

解放軍22日舉行晉升儀式，將剛接任東部戰區司令員的楊志斌（後左）與中部戰區司令員韓勝延（後右）晉升為空軍上將，晉升命令由國家主席習近平親自頒發。

不只對台海，中共還探測美日軍力

不僅對台軍演，中國近期動作頻頻，日媒指出，中國12月透過遼寧號航空母艦及轟炸機在日本周邊的軍事行動，疑為測試日本與美國的反應。

《時事通信》報導，防衛省相關人士指出，遼寧號與中國轟炸機在與俄羅斯同型飛機共同飛行時，於四國與紀伊半島外海的太平洋上空，幾乎在相同經度位置折返。

當時，美國第七艦隊航空母艦「喬治華盛頓號」正在日本關東地區以南海域，與海上自衛隊進行聯合演訓。

部分分析認為，中俄並未進一步向東推進，而是刻意與美軍航艦的防空識別區及活動海域保持一定距離。

一名日本政府消息人士表示：「中國真正意圖尚不明確，但在日中關係惡化的背景下，北京在觀察日本與美國於安全領域的反應後，可能基於外交考量，選擇避免直接挑釁美軍。」

（圖／翻攝畫面）

中俄兩國合作在獲取那些軍事資料？

12月6日，遼寧號所屬艦載機曾對日本航空自衛隊戰機進行雷達照射。

事件發生後，遼寧號向西南諸島外海東北方向航行，但隨後逐漸順時針改變航向，向東移動至紀伊半島最南端以南海域，並在12月8日抵達太平洋約東經136度附近。之後，遼寧號轉向西南返回東海。

無獨有偶，12月9日，中俄轟炸機編隊在四國外海向東北飛行後，也是在剛越過東經135度不久即折返。

一名自衛隊人士指出：「遼寧號有補給艦伴航，理論上具備進一步向東推進的能力。」報導指，中俄軍隊疑為測試日本與美國的反應。

