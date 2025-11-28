用這招讓鮮食成長51%！OKmart：強化在地供應鏈布局迎接2026

記者李鴻典／台北報導

台灣內需與民生消費模式快速變化，便利商店一直是消費者必備消費，從疫情後，日常飲食與生活採購的需求產生場域、商品類型轉換。OKmart表示，聚焦鮮食升級與在地供應鏈整合，2025年呈現亮眼成績；統計2月至11月，鮮食與餐食整體業績年增51%。

OKmart表示，聚焦鮮食升級與在地供應鏈整合，2025年呈現亮眼成績；統計2月至11月，鮮食與餐食整體業績年增51%。（圖／品牌業者提供）

OKmart說明，自2024年8月起，就開始聚焦鮮食升級與在地供應鏈整合，自2025年2月至2025年11月，鮮食與餐食整體業績年增51%；並透過 「農易送EXPRESS」 與全國農漁會共同推動的地產地銷物流服務，帶動農產、飲料、烘焙與伴手禮等，更擴大社區採買力，成果顯示在民生快消品項如紙巾、水、食材等突破100%成長，全台1099間門市(含OKmini智販點、以及不對外部消費者開放特殊場域)，顯示「在地、即取、短鏈配送」已成為門市的新消費動能。

農會商品社區化販售。（圖／品牌業者提供）

OKmart推出 「台東知本金聯世紀酒店 × OKmart」聯名兩款鮮食新品-XO醬拌麵、飛魚XO醬炒飯，皆售價$89元，以飯店海洋風味結合地方食材，提高店內即食餐食的品質競爭力，滿足上班族與通勤族的快速餐食需求。

「台東知本金聯世紀酒店 × OKmart」聯名兩款鮮食新品。（圖／品牌業者提供）

另一方面，隨著網購平台近年大幅擴張自建寄取件據點，境內包裹已回流至平台自有體系吸收，電商超取對便利商店端消費者的必要性相對下降，OKmart也將在2026年進行服務調整。本次調整僅限境內包裹合作內容；其他電商包裹寄取件服務均正常提供，跨境包裹服務亦維持合作並擴大支援。

​本週氣溫持續維持早晚偏涼，帶動「暖飲、甜點及健康小點」的消費需求明顯升高。同時，2027FIBA世界盃男籃資格賽將登場，11/28台灣首戰日本點燃戰火，不少球迷已提前安排追賽時段，推升零食與飲品的預備性消費。OKmart觀察年末追賽期「暖飲」與「巧克力」等甜點類商品是追賽族最常入手的品項，許多民眾準備守在螢幕前為喜愛的球隊與選手加油。

OKmart也觀察到「濃郁系冰品」依然是上班族的壓力出口，追球賽、看直播時更是不可或缺。因此本週末特別推出濃郁系冰品及明治巧克力等多項限時優惠，鎖定女性、上班族及球迷需求。而隨著氣溫轉涼，女性與家庭族群對「隨手小包蔬果」的健康補給需求同樣提升。為提供安心便利的選擇，即日起至11/30推出聖女小蕃茄超商最低價，讓消費者即可在巷口輕鬆補充營養。

OKmart即日起至11/30推出聖女小蕃茄超商最低價。（圖／品牌業者提供）

全球Vtuber指標人物「絆愛 Kizuna AI」宣布回歸，引發粉絲熱烈討論。為讓粉絲珍藏女神重返舞台的珍貴時刻，萊爾富即日起於全台Life-ET機台推出《絆愛回歸列印紀念卡》，單張70元，共10款隨機。只需在機台選擇「列印申辦」，進入「Kizuna AI專區」並完成繳費，即可立即列印。「萊購物」同步開放《Homecoming》系列周邊預購，包括應援手燈、應援毛巾、手環及壓克力立排等日本官方授權商品。預購期間自即日起至12月20日止，商品將自115年1月31日起依序取貨，全系列皆限量供應。

萊爾富即日起於全台Life-ET機台推出《絆愛回歸列印紀念卡》。（圖／品牌業者提供）

鎖定女性族群喜好，萊爾富推出「果昔女神日」活動，即日起至12月17日，每週三購買指定果昔可享兩杯99元，以甜美價格陪伴大家度過一週中最需要補充能量的時刻。六款高人氣口味包括「莓完莓了」、「蘋果藍莓」、「鳳梨芭樂」、「綠的拿鐵」、「曖昧打翻了」以及清爽「檸芭檸檸」，單杯原價皆為79元。全新口味「芋頭戀乳」以濃郁芋香與綿滑奶味俘獲芋頭控芳心，成為社群熱議新寵，嚐鮮價79元（芋頭戀乳不參與此次活動）。

「芋頭戀乳」以濃郁芋香與綿滑奶味俘獲芋頭控芳心。（圖／品牌業者提供）

因應換季肌膚敏感與女性保養需求，即日起至12 月23日，萊爾富引進社群討論度爆棚的 Deep Water 西梅果汁飲，順暢價99元（原價 149 元）。Torriden 5D 微分子玻尿酸保濕面膜（10片/盒）女神價599元；潤碧之茵 No.3 零毛孔耐心面膜（5片/盒）女神價299 元，不必出國即可體驗韓妞愛用清單。

Deep Water西梅果汁飲、Torriden 5D微分子玻尿酸保濕面膜、潤碧之茵No.3零毛孔耐心面膜。（圖／品牌業者提供）

時序將進入年末，早晚溫差逐漸變大，進入換季時期，許多民眾對於健康保養更加重視。雀巢克寧推出「克寧活力EX 魚油UC-II®配方」，整合四大保健精華，包括足量美國專利UC-II、魚油omega 3，還能同時補充高鈣、優蛋白，全部濃縮在一杯裡。隨身沖泡包設計，一盒15入，「克寧活力EX 魚油UC-II®配方」即日起於全聯福利中心、家樂福、愛買、momo購物網、蝦皮商城等各大通路同步開賣。歡慶全新上市，特別推出限時優惠價，每盒建議售價998元、兩盒1798元，現省近百元。

雀巢克寧推出「克寧活力EX 魚油UC-II®配方」。（圖／品牌業者提供）

誰說冬至才能吃湯圓，空氣冷颼颼的冬日時刻來碗軟糯生香的紅白湯圓，暖嘴暖心一掃低氣壓，周身都打上溫暖濾鏡，口口都是冬日小確幸，CoCo都可去年冬至日每店狂銷160杯的，甚至引發Threads網友發起冬至拜祖先用小湯圓奶茶免煮又好喝的趣事，今年12月再度限期回歸。

CoCo都可小湯圓奶茶。（圖／品牌業者提供）

手工客製迷你紅白小湯圓，在經典阿薩姆奶茶中滾動，溫潤的糯香口感與奶茶配合得天衣無縫，好吃又好喝；CoCo好友日暖心價支援，線上領券即享：小湯圓奶茶(L)第二杯0元，2杯只要60元!每人可領2張券(=4杯飲料)，糖度、溫度由顧客選擇，數量有限，售完為止，優惠恕不併用。2025/12/3 00：00後即可在線上平台領券預訂（部分門市無售該品項，請以各門市供應為準)。

CoCo都可小湯圓奶茶。（圖／品牌業者提供）

迎接年底聚餐潮，柒息地宣布自即日起至114年12月31日推出「年底限定・聚餐好禮」活動。業者說明，只要消費者在入店第一時間主動向店員表示「我要參加聚餐活動」作為通關暗號，即可獲得桌邊招待與全桌折扣。活動內容包括：每桌招待鯖魚 1 隻、每位招待鹹酥甜白蝦2隻、全桌更享95折優惠。

柒息地以多樣化串燒、鍋物與小食著稱。（圖／品牌業者提供）

