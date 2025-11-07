用這款鼻通恐傷身？馬來西亞全面禁售「Hong Thai鼻通2」 違法販售恐判3年罰新台幣35萬

泰國製Hong Thai草藥鼻通第2配方遭驗出含有害細菌，未經註冊即在馬來西亞販售，現已全面禁售。（圖／翻攝自星洲網）

馬來西亞衛生部宣布，即日起全面禁止販售來自泰國的「Hong Thai草藥鼻通第2配方」，原因是該產品涉及安全風險、驗出微生物污染，且未經國家藥劑監管局註冊。衛生部已指示全國實體商家與電子商務平台同步下架，並呼籲民眾切勿購買或使用該產品。

根據馬新社報導，衛生部證實，該產品從未向藥品管制執法組（PBKD）註冊，依法屬於未經核准藥品。檢驗結果顯示該產品遭微生物污染，可能對使用者健康構成威脅，泰國當局早前已下令產品下架與召回。

面對潛在風險，馬國衛生部已迅速展開管控行動，包括封鎖各大電商平台的銷售連結，並持續追蹤仍在違規販售該產品的商家。當局強調，任何銷售、持有或分銷未註冊藥品的行為，已觸犯《1984年藥物與化妝品管制條例》第7（1）（a）條文，可根據《1952年藥品銷售法令》第12條文提控。

若罪名成立，個人最高可處以2萬5000令吉（約新台幣17萬5千元）罰款或3年以下監禁，企業則可能面臨最高5萬令吉（約新台幣35萬元）罰款。衛生部已正式向多家電商平台提出投訴，並將持續加強監管與執法。

衛生部同時提醒民眾，應立即停止使用「Hong Thai草藥鼻通第2配方」，若曾使用該產品並出現過敏或任何不適症狀，應儘速就醫尋求專業治療。

馬來西亞衛生部宣布，因產品未註冊且涉安全疑慮，指示全國門市與電商即日起下架。（圖／翻攝自X，@NewsBFM）

