用這種「小工具」偷車 東灣竊賊30秒內得手
根據「信使報」（Mercury News）報導，同一夥竊賊駕駛偷來的Dodge Durango越野車，在短短一小時內先後闖入屋崙（Oakland）當地兩家商店，砸碎店面玻璃，搶走數千美元現金、彩票、雪茄紙及其他商品後逃之夭夭。
截至11月，警方僅鎖定並逮捕了九月連環入室盜竊案中四名蒙面嫌犯中的一人。在突襲其住所時，警方發現了Dodge車鑰匙遙控器及一套簡易鑰匙重編程工具（reprogrammer）。法庭記錄顯示，這套工具正是全州汽車竊賊的主要作案手段。
鑰匙編程器可接入現代汽車（從豪華車到舊車）面板後方的插孔，通常用於協助車主找回丟失的鑰匙。但警方指出任何人都可在線購買此類設備，熟練的竊賊僅需30秒即可啟動並盜走車輛。
法庭記錄顯示，涉嫌9月2日屋崙兩家商店入室盜竊案的嫌疑人18歲的查皮納-岡薩雷斯（Raul Chapina-Gonzalez）已被控二級搶劫、入室盜竊及破壞財物罪。但東灣警方目前正進一步調查查皮納-岡薩雷斯等人涉嫌參與大型汽車盜竊團伙的行徑，該團伙專門盜竊高端車輛進行轉售。
當局稱查獲其Instagram等帳號發布過盜竊車輛銷售清單，還吹噓靠「strikes」（盜車行話）發家致富，曾上傳多張槍枝與汽車盜竊常用設備Autel鑰匙編程器並排的照片，並詢問能否找到能為被盜Lexus更換車輛識別碼（VIN）的人。
鑰匙編程器配合其他汽車盜竊手段，能使車輛轉售變得相對容易。若有人能聯絡到VIN碼篡改服務及非法第三方重新登記服務（有時由當地非法拆車廠提供），便可在警方察覺前完成車輛重新登記，將其掛在第三方在線市場出售給不知情的買家。
加州公路巡警（California Highway Patrol ，簡稱CHP）通常建議車主向汽車製造商諮詢如何封堵鑰匙重新編程器使用的接入點，即車載診斷埠（onboard diagnostic port，俗稱OBD II接口），該接口通常位於前排座椅面板下方，自1996年起便成為乘用車的強制配置。部分防盜鎖或熄火開關（kill switches）可通過售後市場購買安裝。其他防範措施則較為基礎，例如將車輛停放在住宅大門後方，或使用方向盤鎖具裝置。
但變革或將到來。今年1月生效的新法案AB 486將把鑰匙重新編程器與削尖鑰匙（shaved keys）等工具同列為潛在盜竊工具，根據州法律，持有此類設備將構成輕罪。
CHP今年發布的報告追蹤了十大最易被盜汽車及卡車/SUV品牌，除一個品牌外，其餘均為Hyundai、Kia或Chevrolet。
更多世界日報報導
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光
較高收入明年報稅採列舉 SALT抵扣上限有4萬
其他人也在看
Toyota 全新入門純電 SUV 台灣發表時間揭曉！售價將比 bZ4X 更實惠
2026 年台北新車暨新能源車大展將於 12 月 31 日盛大登場，而 Toyota 總代理和泰汽車搶先公布參展陣容，除了相當引人矚目的新皇冠跑旅 Crown Sport 之外，更宣布今年初歐洲首發的 Urban Cruiser 全新入門純電休旅將正式在台發表，有機會開出比現行 bZ4X 更加實惠的百萬元內售價搶攻入門市場，但實際情況為何，則有待新車上市時揭曉。自由時報汽車頻道 ・ 23 小時前
融合Mustang風格、內外全面升級 福特Mondeo全新亮相
在2026年廣州車展中，Ford正式發表了小改款Mondeo，這款專為中國市場打造的四門房車，同時也以Taurus之名在中東市場販售。新車在外觀、內裝及動力上都進行多項升級，最大亮點莫過於更具跑格的Mustang式造型設計，展現出更為年輕化與動感的視覺風格，為這款經典房車注入嶄新活力。Ford正式發表了小改款Mondeo，在外觀、內裝及動力上都進行多項升級。2026年式Mondeo的車頭造型煥然一新，全新設計的頭燈組搭配當代LED光條，使整體造型更為犀利，與Mustang四門版有幾分神似。水箱護罩面積放大，與下氣壩連成一氣，強調寬體感與運動氛圍。車尾部分也進行明顯調整，尾燈採用新世代光條設計，搭配黑化保桿與同色下擾流套件，整體視覺更俐落、現代。 車身尺碼則維持不變，長度為4,935 mm，軸距則為2,945 mm，車側輪圈樣式經過更新，並新增多種新車色選擇，滿足市場對個性化的追求。這套設計語言未來也將同步應用於中東市場的Ford Taurus，僅有品牌標識與內裝螢幕尺寸略有差異。 內裝方面雖然整體佈局與既有車型相近，但此次更新的重點在於科技系統的大幅升級。儀表板依舊搭載12.3吋數位儀Carture 車勢文化 ・ 17 小時前
國道驚魂！ 「前車掉出1個人」後車險輾 警追查車主
高雄市 / 綜合報導 有駕駛昨(28)日行駛國道一號北向353.7公里處，沒想到過程中，前車後座男乘客竟從車內摔了出來，過程中差點被一旁黑車碰撞，幸好黑車駕駛驚險閃開，男乘客才躲過一劫，只是這名男子摔落路面，竟然還扎了一下衣服才離開，驚險過程被拍下，現在國道警方說將要循線找這輛車的車主，釐清事發原因，因為行為恐怕涉犯道交條例，最高可開罰1萬8千元。駕駛開車在國道，開著開著前方轎車這時候突然一名男子從後座跌了下來，一旁黑色轎車即時反應趕快往左邊撇了一下後，成功閃過，而男子在地上翻滾後站起身來，還扎了一下衣服離開，不過再看一次，當時為了閃人，黑色轎車差點失控，好險駕駛最終將車輛校正，這段畫面網路釋出後網友留言直呼驚險。這場景發生在昨日國道1號北向353.7公里處，當時行駛一旁黑色轎車，差點擦撞男子，後方駕駛更是嚇出一身冷汗緊急煞車，只差半個車身距離就會撞上男子，岡山分隊小隊長任國強說：「大隊目前尚未接獲民眾報案，如有違反交通法規依法舉發。」汽車維修廠業者說：「門都有六角鎖，除非壞的很嚴重，否則要像這樣人從車內掉出，少之又少，不可能，除非要拉很大力門才打得開。」專業維修廠人員說，就算車門沒關好頂多只有縫隙，不至於行駛過程中整扇門開啟，人從車內摔出究竟什麼原因造成，有待警方找到當事人才能進一步釐清了！ 原始連結華視影音 ・ 1 天前
小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判
高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭自由時報 ・ 7 小時前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 20 小時前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
宏福苑大火衝擊延燒！港男提4大訴求連署促徹查 竟遭國安處帶回問話
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導香港大埔宏福苑發生80年來最嚴重的大火後，社會要求全面調查的聲浪不斷升高。據《南華早報》報導，一名在網路發起連署、要...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
【政府官員終於醒了!?】國道下五股要注意這件事！冬＆夏季胎壓到底該怎麼打？網友敲碗的神盾支援Carplay終於來了｜開車大小事EP1
全新企劃－開車大小事來了～ 在這個系列中，我們會一起討論所有開車族最有感的日常議題： 1. 不合理的道路標線與施工現況：那些你天天看到卻滿肚子問號的路線規劃，我們一起來分析～ 2. 開車必懂的法規問題：搞不清楚的交通法、容易踩雷的細節，用最白話的方式帶你弄懂～ 3. 車輛 OTA 新增功能解析：你的車又悄悄多了哪些新配備？我們帶你一起更新知識！ 4. 愛車的小眉角與用車技巧：保養、駕駛、清潔、疑難雜症，一次分享給你～ 歡迎網友在影片下方留言你的問題或想吐槽的路況！ 我們會挑選熱門留言在下一集深入探討，一起讓開車變得更輕鬆、更安全！ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 本集內容： 1. 國道北向五股交流道大改革 2. 神盾APP首度支援Apple Carplay 3. 冬 & 夏季胎壓該怎麼打 4. BMW全新迎賓光效 & 進階智慧停車環景套件 (備註：此兩項功能目前暫無法訂閱，因目前原廠針對線上訂閱系統進行暫停維護作業，預計明年3月才會再次開放提供給消費者使用) [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前
為1萬修車費！新竹城隍廟前砍17歲少年 警逮8人
新竹市 / 綜合報導 昨(29)日晚上，新竹城隍廟前一家小吃店竟然發生當眾砍人案！根據了解，陳姓主嫌因為不滿在小吃店打工的17歲少年 向他借機車卻發生車禍，於是索討1萬多元的修車費，但少年遲遲不給 ，就夥同其他7名親友前往討債尋仇，過程中嫌犯持利器，把少年砍成重傷後逃逸，警方獲報後火速在4小時內，將涉案8人全數查緝到案。小吃店家VS.救護人員說：「他的膝蓋好像...(膝蓋嗎)。」救護人員到場緊急將滿身是血的17歲少年包紮治療，救護人員VS.遭砍少年說：「好沒關係，撐一下，來。」地上殘留斑斑血跡，救護人員小心翼翼將少年抬上長背板，因為他被人砍傷，而事發地點竟然是在新竹市熱鬧的城隍廟前小吃店。附近攤商說：「就砰砰砰，然後大家就往外跑啊。」昨日晚上9點多，當時好幾名惡煞站在廟口前交頭接耳，沒多久他們便惡狠狠地往裡頭走， 原來在小吃店打工的孫姓少年 向陳姓主嫌借機車 ， 結果發生車禍 被索取1萬1元的修車費 卻遲遲不給 。 陳姓主嫌心生不滿烙來弟弟與朋友 ， 總共8人到小吃店討債 ， 過程中雙方一言不合 ， 幾名惡煞徒手暴力毆打 ， 陳姓嫌犯更是手持利器往死裡砍 ， 眼看少年傷勢嚴重 ， 8名嫌犯馬上閃人開車逃逸 ，回到現場空無一人，餐桌上的碗筷菜單衛生紙還有抹布全都撒落一地凌亂不堪，假日遊客眾多的城隍廟，嫌犯竟敢在眾目睽睽下發生濺血衝突，也讓目擊民眾嚇壞了。新竹市第一警分局偵查隊長張勝雄說：「於4小時內循線查獲陳姓犯嫌等人到案說明，全案依殺人未遂，妨礙秩序等罪，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。」根據了解，孫姓男子近期才開始回到小吃店上班，沒想到就被砍傷，幸好送醫後沒有生命危險，警方調查嫌犯沒有幫派背景也沒涉犯其他案件，至於少年為何會欠下1萬元債務，以及嫌犯犯案動機等細節，警方還要抽絲剝繭調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
「熄」禁「評」？香港男子發起徹查宏福苑大火連署 慘遭國安警察訊問
「南華早報」引述知情消息人士的說法指出，香港警方國安處訊問了一名男子，他先前在網路上發起連署，要求政府徹查問責香港80年來最致命的大埔宏福苑火災。民視 ・ 4 小時前
詐團勾結地政士誘騙抵押房產 屏警12天內瓦解48集團
南部中心／洪明生 屏東報導屏東有詐騙集團竟然和地政士勾結，誘騙民眾投資，將房產拿去低價抵押，害的民眾財產幾乎被掏空，事後竟然還有不肖律師，替詐團串證脫罪。屏東警方近日積極打詐，短短12天內，一口氣瓦解48個詐騙集團，累計查扣高達上億不法財產。屏東有詐騙集團竟然和地政士勾結，誘騙民眾投資，將房產抵押。（圖／民視新聞）員警破門攻堅，逮捕詐團成員。另一頭，同樣是屏東警方，兵分多路，當街壓制車手。詐騙越來越囂張，屏東警方全面掃蕩，有詐騙集團就誘騙被害人投資，派出車手向被害人面交取款，等民眾的錢都被騙光了，竟然還假裝好心，介紹地政士給被害人，再騙民眾低價抵押房產，剝了好幾層皮，民眾身家被掏空，還有不肖律師替詐團串證脫罪。屏東縣警察局長甘炎民：「有很多土地買賣需要透過律師，以及地政士的管道，去做專業取得被害人信任，當然我們只要發現是有不法的金流，我們都會一律刨除。」警方查扣許多名車，都是詐團不法所得。（圖／民視新聞）名車一字排開，總計25部車，幾乎停滿停車場，還有白花花鈔票，將近2，000萬元，甚至有布袋戲偶等證物，累計查扣高達上億不法財產，這些都是詐騙集團不法所得。屏東警方短短12天內，瓦解48個詐騙集團，查獲197名嫌犯，當中就包含四海幫成員，還有和他們勾結的律師和地政士。屏東縣長周春米：「（新的）犯罪的手法，要讓大家的辨識度能夠提高。」詐騙集團成員，靠騙被害人的錢，吃香喝辣，實在可惡，至於還有多少同夥，警方持續向上追查。原文出處：勾結地政士誘騙抵押房產 屏東警12天內瓦解48詐團 更多民視新聞報導色公公「2度侵犯媳婦」亂倫害懷孕！「竟控她討客兄」獸行曝光最新／高雄鐵皮工廠火警！濃煙竄燒畫面曝 傷亡最新情況出爐桃園大園幼兒園爆火警！地下室抽水馬達燃燒 逾50師生緊急逃生民視影音 ・ 1 天前
當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台
社會中心／綜合報導逃亡14年的重大通緝犯，被押解回台！1999年，台北市天母地區，發生一起街頭砍殺命案，釀成1死2傷，事後，竹聯幫孝堂天母分會副會長〝賴彥翰〞被判刑11年2個月定讞，但入獄前，賴彥翰拿假護照潛逃出境，躲到印尼隱姓埋名，這次，刑事局和印尼警方合作，將他逮捕，押解回台服刑。穿著灰衣外套，一下飛機，就被多名員警上銬逮捕，他是逃亡多年的"重大通緝犯"賴彥翰，過去擔任竹聯幫孝堂天母分會副會長，在26年前犯下殺人案，逃往印尼，如今被遣返回台。"印尼國警國際關係部"官方IG發布新聞，指出「成功逮捕台灣籍通緝犯賴彥翰，逮捕行動於週三在北雅加達公寓展開，經過三天監控，拘捕嫌犯，隨後遣返回原籍國。」而這起殺人案，要從1999年說起。當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台。（圖／民視新聞）騎樓拉起層層封鎖線，地上還留下一大灘血跡，當時20歲的賴彥翰，為了替小弟出氣，持西瓜刀、棍棒，率眾前往尋仇群毆，兩派人馬就在台北天母街頭大開殺戒，過程中，一名19歲呂姓少年傷重身亡。賴彥翰後來被依殺人等罪，判刑11年2個月，沒想到，2011年，賴彥翰入監前，拿假護照潛逃出境，躲到印尼，隱姓埋名做生意，日前因為個資怪異，被印尼警方盯上，跟我國刑事局確認後，確定是台灣通緝犯後，將人逮捕。當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台。（圖／民視新聞）法網恢恢，疏而不漏，通緝犯逃了14年，終究得面對法律制裁。原文出處：當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台 更多民視新聞報導闖紅燈遇警攔查嗆「認識林志穎」離譜藉口全曝光 最後竟是通緝犯台東公務員雇3少女坐檯！遇警臨檢「竟把14歲女塞冰箱」下場曝民眾黨為何不開除徐春鶯？律師曝黃國昌目的竟是！民視影音 ・ 20 小時前
借菸起口角！ 他借不到菸還被砍「腹流鮮血送醫」
高雄市連2起凌晨糾紛事件，共6人受傷送醫！第一起發生在仁武區，兩派人馬因借菸問題爆發衝突，一名男子持刀劃傷對方腹部。第二起則在新興區，一名酒醉男子與酒店工作人員發生推擠拉扯，導致3人臉部擦挫傷。警方呼籲，遇到爭執時應保持冷靜，切勿因衝動行為造成不必要的傷害。TVBS新聞網 ・ 1 天前
失控衝撞機車如"撞保齡球瓶" 自小客車駕駛稱身體不適失神
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南高雄報導台南市安南區，發生一起自小客車追撞機車的交通事故。肇事的自小客女駕駛，疑因身體突然不適，竟在路口衝撞，前方停等紅燈三名女機車騎士。另外在高雄楠梓區，也發生自小客駕駛，迴轉車輛後失控，衝撞路旁停等紅燈的三輛轎車和一輛機車，造成騎士和乘客受傷，還好送醫後沒有大礙。自小客駕駛供稱突然不適，暴衝前方停等紅燈騎士！（圖／民視新聞）機車騎士們到路口停等紅燈，後方開來的白色轎車，先是放慢了速度，沒想到卻又突然往前加速，這下子不得了，前方停等紅燈的騎士們，一位僥倖被推開，白色上衣的女騎士，則被猛力的往前推撞了一段路後，摔向路旁，至於另一名黑色上衣的女騎士，則是一路在引擎蓋上，被端開了十來公尺，巨大聲響引來附近民眾驚慌。附近民眾說：「看到一個人躺在那裡，聲音很大，當然很大不然我怎麼會跑出來。」機車騎士們像保齡球瓶般的被追撞，倒了一地。救護人員獲報趕到現場，兩名女騎士身體擦挫傷，其中一人被送醫，而肇事的女駕駛，也坐上了救護車，因為事故發生前，她說突然感到頭暈不適，失神釀禍，也要到醫院檢查，警方至今還沒有製作事故筆錄。高雄楠梓區失控衝撞。紅色自小客迴轉後，突然閃向雙黃線，又衝向路邊多部車輛！（圖／民視新聞）台南第三分局交通分隊小隊長吳仲福表示：「本案屬過失傷害，當事人均尚未提出告訴，本分局將依相關規定，依法後續處理。」無獨有偶在高雄楠梓區，也發生失控衝撞。紅色自小客在路口從外側車道迴轉後，突然先是閃向雙黃線，接著又衝向路邊，直接撞上停等紅燈的三輛轎車，和一輛雙載的機車，追撞過程也是萬分驚險，還是撞了又撞，還好兩名機車上的騎士和乘客，送醫後無大礙。高雄市楠梓分局交通組長許晉瑋表示：「往東方向迴轉，不明原因失控撞擊三輛自小客車，以及普通重機車。」兩起事故的肇事駕駛都沒有酒駕，但肇事過程卻都十分誇張，儘管肇事原因都難以一時釐清，卻讓無辜騎士飽受無妄之災。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：失控衝撞機車如「撞保齡球瓶」 自小客車稱身體不適失神 更多民視新聞報導宜蘭男精神恍惚自撞路邊車輛 唾液快篩驗出"毒駕"送辦老翁遭公車捲進車底 失智妻全程目擊卻沒辨識能力視力僅剩0.2！女明星車禍毀容 動刀十幾次花500萬重生民視影音 ・ 21 小時前
不肖警員違法查詢個資判刑4月 「不准易科罰金」案件若定讞恐將入獄
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 2023年間，時任台中霧峰警分局一名簡姓員警，以警用小電腦查詢一名徐姓女子的個資，因為違反規定，結果簡男被檢舉後移送法辦，法院審理認為，簡男身為員警，更應遵守法律規定，且犯後沒有悔意、還未和解，判處他4個月有期徒刑，且未給予易科罰金，意即若案件定讞後，恐將入監。 檢警調查，2023年10月8日凌晨，簡男在沒有公務原因...匯流新聞網 ・ 1 天前
只賣一種車型有搞頭嗎？Suzuki Vitara 中期改款續戰！
Suzuki Vitara 在國內一直是品牌傳達 ALLGRIP 四輪驅動技術與市場銷售的重要功臣，如今本車再次進行中期改款工程，並且完全捨棄前輪驅動配置，採用與 Swift 相同的單一車型供應策略，在目前這變化快速的市場態勢下到底能否奏效？車輛本身又能否維繫該有的戰力、甚至更好？2GameSome ・ 1 天前
高速公路「中線掉出一個人」一陣踉蹌秒爬起！後車嚇尿急剎…警方說話了
國道一號北上353.7公里處也就是在高雄楠梓路段，28日上午11點多發生一起驚悚意外，1輛正在行駛的自小客，男駕駛不知何故從車內摔出車外，其他車輛見狀有人驚險閃避，過程中差點失控翻覆，後方的車輛緊急停車，所幸無人受傷，對此，國道警方將找出該名車主釐清發生原因，並釐清是否涉及公共危險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新竹城隍廟前小吃發生砍人案 17歲工讀生遭砍重傷｜#鏡新聞
新竹城隍廟前一間小吃店昨天(11/29)發生流血事件，一名17歲的工讀生因為1萬多元債務遭人持刀砍傷。鏡新聞 ・ 2 小時前
「要家電先交5千？」光復惡人狠騙災民 台鐵月台被民眾堵個正著
花蓮光復鄉災後重建仍在進行，卻有人趁災民脆弱之際進行詐騙！一名曾姓男子11月間假借「贈送家電需自付5,000元」為名，在光復鄉多次詐騙民眾，鳳林警分局接獲多起報案後立即組成專案小組追查，於本月28日在光復車站月台成功將其逮捕，並查扣贓款及多項證物，全案依詐欺罪嫌移送法辦。鏡報 ・ 4 小時前
台男阿布達比被抓凌晨獲釋 自拍報平安
台灣旅客陳先生日前在阿布達比轉機時，竟遭當地武警無預警帶走，引發家人和外交單位高度關注。經過多方奔走，陳先生於11月28日凌晨終於獲釋，目前暫時安置於我國駐處職務宿舍，等待12月3日至警局報到解除旅行禁令後返台。整起事件疑似因「同名同姓」而遭冤枉，讓這趟出國旅遊變成驚魂記！陳太太也透過訊息表示，最擔心的是先生在杜拜這6天沒有錢、沒有護照的生活安排，令人憂心如何度過這段時間。TVBS新聞網 ・ 1 天前