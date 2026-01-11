用過的暖暖包別丟 內行人教「用衛生紙包起密封」能續命

寒流來襲讓暖暖包成為民眾外出必備物品，但多數人使用一天後就會發現暖暖包變硬失效。有內行人分享保存妙招，只要先用衛生紙包覆暖暖包，再一起放入夾鏈袋中密封，就能讓暖暖包隔天繼續發熱，延長使用時間。貼文引發討論，網友直呼：「謝謝省錢超人」。

暖暖包。（示意圖／中天新聞）

有網友在Threads發文表示，暖暖包的發熱原理是內部鐵粉接觸空氣後產生氧化反應，因此不使用時只要與空氣隔絕，就能延緩發熱速度。起初嘗試將暖暖包直接放進夾鏈袋密封保存，卻發現再次使用時，內部鐵粉容易出現結塊現象，推測可能與袋內殘留的水氣有關。

該名網友後來調整作法，改為先用一張乾燥的衛生紙將暖暖包包起來，再一起放入夾鏈袋中密封，結果結塊情形明顯減少許多。她強調，只要保存方式得當，暖暖包其實可以分成好幾天使用，形容這是「暖暖包回收續命法」。

貼文曝光後迅速引發關注，不少人留言表示，「冷凍貢丸們感謝你」、「省錢達人」、「介於拜金與不拜金之間」、「個人經驗，密封前把空氣擠出來即可，例如坐著。」、「我現在才看到…已經浪費一大包兔子24小時了…」、「謝謝省錢超人」、「抄起來了」、「好厲害」、「真的可以用欸」、「看到放冷凍也可以，但還沒測試過」。

