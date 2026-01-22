用醋醃蒜頭「整罐變綠」 一票人嚇問能吃嗎？內行揭密

近日一名網友分享「臘八蒜」作法，將蒜頭去皮，用醋醃漬，短短4天蒜頭就轉為翠綠色，特殊顏色讓不少人看了卻步，紛紛好奇詢問「這真的能吃嗎？」對此原PO解釋，臘八蒜本來就是泡到變綠才算成功，口感酸脆，搭配烤肉相當解膩。

一名網友近日在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」分享，去年用工研醋製作「臘八蒜」卻上色不佳，今年改用好市多販售的亨氏白醋，搭配市場買的紫皮蒜頭，效果明顯改善，泡到隔天就開始轉綠，4天後幾乎整罐蒜頭就變成翠綠色。

這罐「綠色蒜頭」意外掀起網友討論，「這能吃嗎」、「這本來就是綠色的嗎」、「偷拿一顆放到阿公的檳榔盒」、「好厲害，均勻上色不容易」。對此，原PO回應，這是臘八蒜，本來就是要泡到綠色才算成功，搭配烤肉吃很解膩。

而臘八蒜其實是大陸的傳統食物，綜合陸媒報導，當地許多家庭會在農曆十二月初八，也就是臘八節時，用醋醃漬大蒜，成品會呈現翠綠色，味道酸辣、口感爽脆，多拿來搭配餃子或肉類，用來解膩。

前陽明大學副校長兼生化所教授徐明達曾在《科學人雜誌》指出，蒜頭泡醋後會因酵素反應產生藍色與黃色物質，混合後就會呈現綠色或藍色，不過相關色素對人體無害，蒜頭變色屬正常化學反應。

