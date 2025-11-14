用金屬外交！閃靈樂團登11月27日芬蘭音樂節
[NOWnews今日新聞] 文總率隊進軍全世界金屬樂團密度最高的芬蘭，在11月27日舉辦第一屆「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」，並邀請駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈帶來限定內容，要透過文化打造直衝感官神經的「金屬外交」。文化部長李遠表示，由於在歐洲在文化上絕對不讓政治介入，沒想到外交部真的從文化部挖人，將一起透過文化帶台灣走向世界。
「F:F:F音樂節」號召血肉果汁機、恆月三途，並邀請駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈帶來限定內容演出，三組不同風貌的台灣金屬之聲，要與三組芬蘭知名音樂人，分別有「芬蘭國民樂團」的Korpiklaani、新生代 Lost Society，與芬蘭知名小提琴手Olli Vänskä共演。
文化總會秘書長李厚慶說，本次由恆月三途主唱也是諮商心理師周慕姿擔任領隊，副領隊則是有著「廚房廢寶」索艾克擔任，希望讓北歐的夥伴品嘗道地台式經典料理，包含薯泥起司蛋餅、番茄紅燒牛肉麵、鹹酥雞、薑汁粉圓豆花等。
芬蘭商務辦事處代表Lauri Raunio表示，對於台灣金屬樂團要到芬蘭進行交流相當興奮，門票早已經索取一空，希望未來還有機會進行更多交流，但自己礙於行程無法前往，希望還有第二屆自己也想參與。
外交部部長林佳龍表示，「歐洲台灣文化年」已在26個歐洲國家陸續舉辦超過70場活動，從古典音樂重鎮德奧地區出發，由駐奧地利大使劉玄詠，以長號站上維也納音樂協會大樓舞台，接著將在芬蘭由駐芬蘭大使林昶佐，以重金屬音樂劃破夜空寂靜，為台灣與歐洲建立更長遠的合作與文化連結。
李遠表示，去年遇到林佳龍，兩人都還剛上任，他遇到我第一句話就說「文化外交可能是一個最好的突破，因為歐洲對文化絕對不讓政治介入」。沒想到有一天自己接到立臺灣交響樂團團長劉玄詠來電說「我要去當外交官了，因為林佳龍找我去奧地利」。
「從那一刻開始我就覺得，林佳龍不是嘴巴講，他真的從文化部開始挖人了」，李遠說，如果外交團隊代表的是「猛虎出柙」，加上文化以後就是「如虎添翼」，扮演外交部的2個翅膀，一起飛到更遠的國家。同時他也分享在大阪市博期間擄獲許多粉絲芳心的IP角色「a-We」變成搖滾黑色版本將一起參與音樂節。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
駁不合傳言！林佳龍讚吳釗燮「好鬥陣」、並肩作戰好友
駐歐盟代表譬喻兩岸關係惹議 林佳龍：不熟《金瓶梅》不了解
翻譯是台文學推手 李遠：首屆作家節找回作家身份、支撐當官日子
其他人也在看
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 11 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 22 小時前
邱宇辰首度鬆口談哥哥王子、粿粿不倫戀 「語塞3秒」表情尷尬
王子邱勝翊與粿粿發生婚外情，遭范姜彥豐抖出，引起社會譁然。王子的弟弟邱宇辰，連帶的也受到不少牽連，對於近一個月的風雨，他首度打破沉默回應，語氣中盡顯無奈。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因 媽媽很自責：覺得是自己的錯！
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，甜美外貌以及惹火大尺度影片，讓她在迅速網路上積累極高人氣。然而她卻在馬來西亞猝逝身亡。她生前曾在社群平台自曝一段鮮為人知的過去，她曾提到自己無名指的斷指，其實是出身於台中一個經營鐵工廠的家庭，「黑手世家出來的九指女兒」，這段經歷不僅沒有成為她的陰影，反而成為她引以為傲的印記。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 1 天前
錄影前被迫繳交3000元！王仁甫開嗆製作單位
王仁甫在本週日（16日）最新一集的中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，與主持群以及王宇婕、紀言愷、Amanda、阿樂、維尼等嘉賓前往台東錄影。未料一開場，製作人竟要每位藝人繳交現金3千元，還沒領通告費反要先掏出錢，讓全場傻眼，前所未見的玩法讓王仁甫氣喊：「太過分！沒吃到東西還要自己掏腰包，這是雙重打擊吧。」中時新聞網 ・ 6 小時前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
趙薇消失3年突曬照！對比昔「1狀態」網看傻
娛樂中心／王靖慈報導中國女星趙薇因1997年在電視劇《還珠格格》中飾演「小燕子」一角而迅速走紅，隨後演藝事業一路順遂。卻在2021年捲入「債務」與「親日」風波被中國官方點名為「劣跡藝人」，相關作品也遭全面下架，自此行蹤成謎，甚至一度被傳罹患胃癌離世的消息。近日趙薇悄然更新個人社群平台，近況曝光後，再次引發粉絲熱烈討論。民視 ・ 2 天前
TANK「心肝移植」無濾鏡真面目外流認不出！他超毛撞見：是女生
娛樂中心／巫旻璇報導台灣歌手TANK（呂建忠）今年4月透露自己已於2024年11月在中國完成「心臟與肝臟同期聯合移植手術」，消息曝光後引發外界關注。近期有粉絲分享TANK最新近照，外貌變化之大。許多網友直呼「面相真的變了」，甚至有人留言表示「看到一位上海女生的影子」讓網友們看到發毛。民視 ・ 6 小時前
許瑋甯拎「香奈兒25包」出國！比經典包還熱門，喜歡到一次包2色
許瑋甯迎來兒子出生後，積極營業，作為香奈兒品牌大使的她，更是受邀出席品牌在新加坡新加坡的活動，身上側背的香奈兒包包，正是這一年來話題度最高的CHANEL 25迷你包！ 延伸閱讀： 專訪｜許瑋甯女人我最大 ・ 10 小時前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
范姜離婚賠償金多少合理？ 前輩陳美鳳說話了
近期粿王不倫戀遭范姜彥豐求取賠償金，當年她花四年打跨海離婚官司，還付出千萬和解金，身心俱疲，今被問到范姜堅持求償一事，她頗能理解說：「當事人可以能會覺得要安撫心裡的感受，不是這樣就算了，希望實質上懲罰對方，或者對方代價。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
昔傳婚變淨身出戶！陳隨意出面首公開「真實身家數字」 婚姻現況曝
自《大學生了沒》出道的演員余思達，在本週主題「踏入去窞落去拔袂起」直言自己這一生最錯誤的決定，就是結婚，大肆抱怨3年老婆牟韻潔，「都說要顧好男人就是要顧好他的胃，這一點我老婆做得很好，但她是顧人怨的顧！」他說，老婆買菜、料理都很認真，但煮出來的菜也是認真的難吃，「我從一開始的怕，到現在已經開始期待，想知道她今天能夠煮到多難吃。當然，她從來沒有讓我失望過」，惹得眾人大笑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
五分埔千金生了！陳奕升格人父喜迎愛女 曬照報平安「1113母女均安」
陳奕在Instagram上傳一張牽著老婆手的照片，寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，並標記妻子的帳號，證實女兒平安誕生，母女健康無虞。紀曦晨同步轉發老公的限時動態，寫下「3470」，疑似為暗示女兒的出生體重。兩人自2024年以結婚為前提交往，感情進展迅速。在陳奕製作的戲劇...CTWANT ・ 13 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Energy坤達才宣布復工「閃兵遭求處2年8個月有期徒刑」 相信音樂、經紀人都回應了
Energy坤達、書偉因為閃兵一事，日前遭到搜索、拘提，才宣布要回歸《綜藝玩很大》復工的坤達，14日就遭到起訴，量處2年8個月的有期徒刑。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前