用金屬外交！閃靈樂團登11月27日芬蘭音樂節

[NOWnews今日新聞] 文總率隊進軍全世界金屬樂團密度最高的芬蘭，在11月27日舉辦第一屆「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」，並邀請駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈帶來限定內容，要透過文化打造直衝感官神經的「金屬外交」。文化部長李遠表示，由於在歐洲在文化上絕對不讓政治介入，沒想到外交部真的從文化部挖人，將一起透過文化帶台灣走向世界。

「F:F:F音樂節」號召血肉果汁機、恆月三途，並邀請駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈帶來限定內容演出，三組不同風貌的台灣金屬之聲，要與三組芬蘭知名音樂人，分別有「芬蘭國民樂團」的Korpiklaani、新生代 Lost Society，與芬蘭知名小提琴手Olli Vänskä共演。

文化總會秘書長李厚慶說，本次由恆月三途主唱也是諮商心理師周慕姿擔任領隊，副領隊則是有著「廚房廢寶」索艾克擔任，希望讓北歐的夥伴品嘗道地台式經典料理，包含薯泥起司蛋餅、番茄紅燒牛肉麵、鹹酥雞、薑汁粉圓豆花等。

芬蘭商務辦事處代表Lauri Raunio表示，對於台灣金屬樂團要到芬蘭進行交流相當興奮，門票早已經索取一空，希望未來還有機會進行更多交流，但自己礙於行程無法前往，希望還有第二屆自己也想參與。

外交部部長林佳龍表示，「歐洲台灣文化年」已在26個歐洲國家陸續舉辦超過70場活動，從古典音樂重鎮德奧地區出發，由駐奧地利大使劉玄詠，以長號站上維也納音樂協會大樓舞台，接著將在芬蘭由駐芬蘭大使林昶佐，以重金屬音樂劃破夜空寂靜，為台灣與歐洲建立更長遠的合作與文化連結。

李遠表示，去年遇到林佳龍，兩人都還剛上任，他遇到我第一句話就說「文化外交可能是一個最好的突破，因為歐洲對文化絕對不讓政治介入」。沒想到有一天自己接到立臺灣交響樂團團長劉玄詠來電說「我要去當外交官了，因為林佳龍找我去奧地利」。

「從那一刻開始我就覺得，林佳龍不是嘴巴講，他真的從文化部開始挖人了」，李遠說，如果外交團隊代表的是「猛虎出柙」，加上文化以後就是「如虎添翼」，扮演外交部的2個翅膀，一起飛到更遠的國家。同時他也分享在大阪市博期間擄獲許多粉絲芳心的IP角色「a-We」變成搖滾黑色版本將一起參與音樂節。

▲外交部長林佳龍（左）表示，自己原本包包掛著「a-We」，被小孩看到拿走，今天在再用販賣機買一個要掛著。中間為文化部長李遠、右為文總秘書長李厚慶（圖／記者李青縈攝）

▲a-We金屬徽章搖滾版。（圖／文總提供）

