用錯恐釀敗血症！醫揭保溫杯正確用法：一票人會忘記

不少人天天用保溫杯買咖啡、奶茶，卻忽略潛藏風險。（示意圖／Pexels）





保溫杯已成為上班族與通勤族的隨身必備，但並非所有飲料都適合長時間存放其中。毒物科醫師顏宗海提醒，若保溫杯使用不當，恐讓細菌大量滋生，引發腸胃炎，嚴重時甚至導致敗血症，特定族群更要提高警覺。

顏宗海指出，不鏽鋼保溫杯若用來盛裝熱水、無糖茶或黑咖啡，基本上相對安全。但若裝的是含糖或含奶飲品，如拿鐵、奶茶等，就不適合長時間悶在杯內，否則容易成為細菌溫床。

保溫杯溫度易孳生細菌！

顏宗海表示，醫學上有所謂的「危險溫度帶」，指的是攝氏7度至60度之間，正是微生物最容易繁殖的溫度範圍。保溫杯的功能，正好讓飲料長時間維持在這個區間，若內容物又含糖或蛋白質，就更容易滋生細菌，增加食物中毒風險。

廣告 廣告

他提醒，許多上班族出現腹瀉、嘔吐等急性腸胃炎症狀時，往往只回想正餐內容，卻忽略早上買的咖啡或奶茶放在保溫杯裡慢慢喝，反而成了致病來源，因此這類因保溫杯使用不當引發的案例，可能被低估。

喝不完別悶在杯裡

顏宗海進一步指出，糖尿病、肝硬化等免疫力較差的族群，一旦因細菌感染導致腹瀉、脫水，可能進一步引發代謝性酸中毒，甚至敗血症，後果不容小覷。

他建議，民眾若以保溫杯購買含奶、含糖的咖啡或茶飲，到定點後應立即倒入一般瓷杯飲用，並盡量在一小時內喝完。若無法即時飲畢，就應放入冰箱冷藏，避免繼續悶在保溫杯中。

更多東森新聞報導

醫起看／一只保溫杯用近20年！男鉛中毒 1年後病逝

醫起看／瘦瘦針減肥神藥？ 牛津研究：停藥近2年後「打回原形」

醫起看／她激戰隔天痛爆 醫警告：恐引發更嚴重感染

