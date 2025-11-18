用錯抗生素恐釀健康危機！台灣４部會推「防疫一體行動方案」

世界衛生組織已將抗生素抗藥性列為全球十大健康威脅之一，今年11月18日至24日的「世界抗生素週」以「立即行動：守護當下，保障未來」為主題，強調抗藥性不僅是未來挑戰，更是當前危機，已影響健康、糧食安全、環境與經濟。

世界衛生組織已將抗生素抗藥性列為全球十大健康威脅之一。（示意圖／Pexels）

為因應此全球性威脅，衛生福利部、農業部、環境部及內政部共同擬訂「國家防疫一體聯合行動方案（2026-2030年）」，並整合「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫（2025-2029年）」。

這項計畫以防疫一體（One Health）為架構，透過六大策略展開行動，包括建立國家抗生素管理協調機制、確保抗生素取得與管理、提高認知與教育培訓、加強感染預防控制、強化監測評估，以及推動創新研究。

響應世界抗生素週，參與疾管署「抗生素管理與感染管制卓越計畫」的醫療院所積極展開多元活動。這些機構包括臺北榮民總醫院、衛生福利部桃園醫院、新竹臺大分院、奇美醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院等帶領的聯盟群組，以及臺大醫院「抗生素抗藥性防治中心」。

今年11月18日至24日的「世界抗生素週」以「立即行動：守護當下，保障未來」為主題。（圖／疾管署）

疾管署日前舉辦「用對抗生素-健康得來速」國中小學生插畫徵件活動，吸引超過800件作品參賽。得獎作品目前正在光點臺北展出，展期至11月23日止，歡迎民眾前往觀賞，共同關注抗藥性議題。

抗生素抗藥性防治需要醫藥衛生、食品、農漁畜牧、環境等各領域從業人員及民眾共同合作。從政策制定、教育推廣、提升公眾意識到行為改變，每個環節都至關重要，以達成減緩抗藥性威脅的整體目標。

專家呼籲，每個人的行動都是守護健康的重要力量，唯有立即行動，才能守護當下，保障未來，共同建構更安全、健康與永續的環境。

