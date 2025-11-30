用錯油當心致癌！Omega-6油脂過量恐加速腫瘤生長

日常炒菜、煎蛋使用的食用油與健康息息相關，一項研究發現，過量攝取Omega-6可能會加速三陰性乳癌腫瘤生長，而外食常用的大豆油、葵花油等，正是Omega-6含量較高的食用油。

一項研究發現，過量攝取Omega-6可能會加速三陰性乳癌腫瘤生長。（示意圖／Pixabay）

腎臟科醫師江守山在其社群媒體專頁發文表示，Omega-6是一種人體必需但無法自行產生的脂肪酸，必須從飲食中攝取。然而，根據2025年刊登在《科學》期刊的研究，科學家在小鼠實驗中發現，攝取過量的Omega-6反而可能致命。

美國康乃爾大學研究人員讓小鼠攝取大量亞麻油酸後，發現會增加FABP5蛋白的含量。江守山解釋，FABP5蛋白在三陰性乳癌患者體內很常見，而三陰性乳癌被視為侵略性極高、預後較差的乳癌類型。研究結果顯示，Omega-6中的亞麻油酸可能會活化三陰性乳癌的腫瘤生長途徑。

江守山指出，自1950年代以來，許多油炸和加工食品中含有大豆油和葵花油，這類種子油的Omega-6含量高。有學者懷疑，二戰以來癌症激增的原因之一，可能與過量攝取Omega-6有關。對現代人而言，較健康的油脂來源包括堅果、雞蛋、苦茶油和橄欖油等。

大豆油、玉米油、葵花油都是Omega-6含量偏高的油品，攝取過多會使身體容易發炎。（示意圖／Pixabay）

營養師呂美寶表示，大豆油、玉米油、葵花油都是Omega-6含量偏高的油品，攝取過多會使身體容易發炎，也可能開啟加速癌細胞生長的開關。相反地，Omega-3中的EPA則有助於避免身體發炎。

針對健康用油，呂美寶提出四大原則：第一，家中應減少使用以Omega-6為主的植物油；第二，增加Omega-3脂肪酸的攝取，例如小型深海魚、深海魚油、海藻油、亞麻籽油等，有助於身體抗發炎；第三，減少食用Omega-6含量較高的加工與油炸食物；第四，癌症患者可在專業人士指導下檢測體內脂肪酸比例，藉此調整油脂攝取來源。

