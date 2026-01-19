用鏡頭留下冬日詩篇！ 彰化成美文化園攝影比賽浪漫登場

用鏡頭留下冬日美麗詩篇！彰化成美文化園首度舉辦「冬日之約～落羽松」攝影比賽。（圖：李河錫攝）

隨著天氣轉冷，位在彰化永靖鄉的「成美文化園」迎來最浪漫落羽松季；為鼓勵民眾走出戶外、欣賞美景、促進健康，園區首度舉辦「冬日之約：鏡頭下的落羽松」攝影比賽，即日起到2月28日止，邀請遊客們前來園區，捕捉落羽松與水岸倒影、百年古厝和庭園景觀交織而成的冬日美景。（李河錫報導）

位在南彰化永靖鄉的「成美文化園」區廣達16公頃，是一處融合歷史人文、觀光旅遊與精緻庭園的休閒園區；園區內除了栽種大批珍貴樹木，揉合園林工藝精華，還擁有百年古厝「成美公堂」與匠心獨具的「和園」，成為臺灣閩客文化相結合重要場域；園區內沿著水岸綿延所排列的「落羽松」，從1月份天氣轉冷之後，就逐漸從翠綠轉為金黃、橙紅，層層色彩倒映水面與百年古厝、庭園景觀相互輝映，建構出冬季的詩意美景；園區執行長薛樂山表示，為鼓勵民眾走出戶外、欣賞美景，並展現成美文化園落羽松季多元風貌與藝術魅力，首度舉辦「冬日之約：鏡頭下的落羽松」攝影比賽，從即日起到2月28日，歡迎攝影愛好者與遊客們前來園區，用鏡頭捕捉落羽松與水岸倒影、庭園景觀所交織而成的冬日詩意美景。

彰化成美文化園，首度舉辦「冬日之約～落羽松」攝影比賽，希望「用鏡頭」留下園區最美的冬日景緻！。（圖：李河錫攝）

薛樂山執行長表示，得獎作品訂於3月4日前在官方粉絲專頁公布，並於3月14日舉行頒獎典禮，期待透過不同的視角，藉以展現「成美文化園」落羽松季的多元風貌與藝術新魅力；「成美文化園」落羽松季不僅是一場自然景觀的展演，更是一段結合攝影創作、親子互動與文化體驗的冬季旅程；邀請民眾把握最佳觀賞時機，用鏡頭記錄光影，用腳步感受季節變化，用心收藏只屬於冬日的美好記憶。