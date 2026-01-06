用閱讀守護土地—益品書屋 × 看見・齊柏林基金會首次跨界合作

▲用閱讀守護土地，用影像喚醒行動力。以推廣閱讀與藝文活動聞名的「益品書屋」，2026年攜手長期深耕環境紀錄與生態教育的「看見・齊柏林基金會」，展開首次跨界合作。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／新北市 報導】用閱讀守護土地，用影像喚醒行動力。以推廣閱讀與藝文活動聞名的「益品書屋」，2026年攜手長期深耕環境紀錄與生態教育的「看見・齊柏林基金會」，展開首次跨界合作。雙方期待結合閱讀的知識力量與環境影像的感動力量，喚起更多人對台灣土地的關懷，讓守護環境不只是理念，而是能被持續實踐的行動。

▲由王品集團創辦人戴勝益獨立支持成立的益品書屋，至今已邁入近十年，長期致力於推動閱讀文化與藝文活動，深受愛書人與文化族群喜愛。

邁向「馬」力十足的2026年，益品書屋與看見・齊柏林基金會共同規劃一整年的環境關懷行動，自元月起定期舉辦共六場環境保護主題影片放映與講座交流，讓環境守護不再只是短暫話題，而是在書屋中被長期關注、深入討論的重要議題。透過閱讀、影像與面對面的對談，期望讓更多人重新看見台灣的美麗，也正視土地正在承受的傷痕。

▲看見・齊柏林基金會執行長萬冠麗指出，透過環境影像放映與生態領域專家講者的分享，希望讓更多人「看見」台灣的壯麗與脆弱，在被感動的同時，進一步轉化為實際行動。

系列活動首場將於元月18日登場，特別邀請荒野保護協會榮譽理事長李偉文，與齊柏林導演之子、同時也是看見・齊柏林基金會董事的齊廷洹進行對談。活動將透過齊柏林導演長年累積的珍貴影像紀錄，結合專業觀察與生命經驗分享，引領民眾理解台灣當前面臨的環境議題與潛在危機，並在交流中找回守護土地的初心。

▲益品書屋 × 看見・齊柏林基金會首次跨界合作，雙方期待結合閱讀的知識力量與環境影像的感動力量，喚起更多人對台灣土地的關懷，讓守護環境不只是理念，而是能被持續實踐的行動。

由王品集團創辦人戴勝益獨立支持成立的益品書屋，至今已邁入近十年，長期致力於推動閱讀文化與藝文活動，深受愛書人與文化族群喜愛。書屋以優雅舒適的閱讀空間、精心策選的藏書，以及濃厚的人文氣息，讓許多熱愛紙本閱讀的民眾，能在忙碌的生活節奏中，靜下心來沉浸於文字的溫度與思想的深度。

▲益品書屋以優雅舒適的閱讀空間、精心策選的藏書，以及濃厚的人文氣息，讓許多熱愛紙本閱讀的民眾，能在忙碌的生活節奏中，靜下心來沉浸於文字的溫度與思想的深度。

益品書屋總經理戴東杰，同時也是戴勝益長子，近年帶領書屋緊貼社會脈動，除持續舉辦各類藝文講座外，也積極投入社會關懷與環境教育的推動。他表示，環境保育是土地與人類永續共存的根本，唯有透過知識與閱讀，才能讓人們重新與土地建立深層連結，將環保意識扎根於日常生活中，進而讓台灣的美好得以長久延續。

看見・齊柏林基金會執行長萬冠麗指出，透過環境影像放映與生態領域專家講者的分享，希望讓更多人「看見」台灣的壯麗與脆弱，在被感動的同時，進一步轉化為實際行動。齊廷洹也表示，未來雙方期待持續攜手，推動文化、永續與教育三方並進，讓齊柏林導演所留下的視角與精神持續發芽，陪伴這片土地邁向更美好的未來。

此次合作同時象徵閱讀與環境守護的跨世代接棒。益品書屋由戴勝益董事長創立，如今由戴東杰承襲父親志願，讓台灣最美的閱讀風景持續展現；而齊廷洹則延續父親齊柏林導演畢生投入環境紀錄的精神。第二代攜手合作，不僅是理念的相遇，更是價值的傳承，期盼將閱讀與環境意識的種子，撒播到更多角落。

餐飲業被譽為教父級人物的戴勝益，在王品集團退休前，便已將個人資產大部分捐出，成立「財團法人戴水教育基金會」，多年來持續支持社會公益與弱勢家庭。退休後更成立益品書屋與益品美術館，鼓勵閱讀與美學教育，希望在講求速度與科技的時代，為社會保留一處充滿文化與藝術氣息的空間。

益品書屋於三年半前自台北仁愛路遷址至依山傍海的淡水，選址看重淡水兼具山城與河港特色的獨特風貌，以及深厚的歷史文化底蘊。淡水擁有密集的歷史建築與古蹟文化資產，新舊交織的城市景觀，使其成為知識、文化與生活美學相互融合的理想場域。

目前書屋館內空間近250坪，僅規劃約100個座位，明亮通透的挑高設計，營造出時尚而寧靜的閱讀氛圍，讓閱讀品質與文化體驗提升至更高層次。結合藝文活動與優雅閱讀的空間，也讓益品書屋被譽為「淡水最美的書屋」，成為當地人文風貌的重要新地標。