《用閱讀跨年 迎向2026年》特輯 陪愛書人迎新年

記者周毓洵／臺北報導

公視《藝術很有事》用一本好書，陪你跨過時間的門檻。由誠品書店、新經典文化與公視《藝術很有事》共同主辦的第3屆《用閱讀跨年》，集結10位重量級藝文名家，以「aging：時間的淬鍊」為主題，在松菸誠品表演廳分享10本影響生命的書籍。活動全程由公視《藝術很有事》錄製成《用閱讀跨年 迎向2026年》特輯，將於12月31日晚間8點，在《藝術很有事》YouTube頻道與《公視+》平台同步上架，陪愛書人用閱讀迎接新的一年。

這屆《用閱讀跨年》活動由馬世芳主持，邀集詹宏志、江鵝、洪廣冀、比才、焦元溥、詹偉雄、孫梓評、涂豐恩、李屏瑤、呂忠翰等10位來自文學、音樂、歷史、地理、登山等不同領域的講者輪番開講，文化部長李遠也親臨現場聆聽。從死亡、創作、身體、家族、冒險到自由，每一本書都成為理解時間、面對成長與老去的入口。

發起人詹宏志率先點題，形容「aging既是狀態，也是過程」，並分享西蒙．波娃的《一場極為安詳的死亡》，坦言閱讀時不斷與自身生命經驗產生重疊；江鵝推薦音樂製作人里克．魯賓的《創造力的修行》，認為創作不是天賦，而是人人本具的能量；洪廣冀則透過《老樹的故事》談人如何在與他人的連結中慢慢成為自己。

比才分享宮本輝的《錦繡》，稱之為「時間之書」，20多年反覆閱讀仍常有新感動；焦元溥從《布登布洛克家族》談家族、音樂與沒落；詹偉雄導讀勒卡雷唯一自傳《此生如鴿》，揭開諜報小說背後的真實人生。孫梓評則介紹唯一的華文作品《裸山》，形容小說像萬花筒般拼貼時代創傷。

此外，涂豐恩分享《身體的語言》，談身體如何承載歷史與文化；李屏瑤推薦《瑪麗迷宮》，指出中世紀女性故事其實直指當代；登山家呂忠翰則從《K2峰》談冒險與恐懼，並緬懷已故夥伴張元植，讓現場氣氛格外動人。

誠品書店、新經典文化與公視《藝術很有事》共同主辦第3屆《用閱讀跨年》邀來10位藝文名家，於松菸誠品表演廳，以「aging：時間的淬鍊」為題推薦10本書。（公視提供）

活動發起人詹宏志領軍開講，推薦《一場極為安詳的死亡》。（公視提供）

登山家呂忠翰（左）緬懷已故的登山專家張元植（右），特別放上2023年他們挑戰臺灣首次嘗試攀登全球第7高峰道拉吉里新路線合照，感謝大家的支持。（呂忠翰提供）