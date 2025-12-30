《用閱讀跨年》迎向2026 10位名家推薦10本好書

活動發起人詹宏志領軍開講，推薦《一場極為安詳的死亡》。（公視提供）

公視《藝術很有事》跨年夜晚將推出《用閱讀跨年 迎向2026年》特輯，節目為第三屆《用閱讀跨年》活動，由馬世芳主持，邀集詹宏志、江鵝、洪廣冀、比才、焦元溥、詹偉雄、孫梓評、涂豐恩、李屏瑤、呂忠翰等10位藝文名家，以「aging：時間的淬鍊」為題推薦10本書。

發起人詹宏志率先開講指出「aging既是狀態，也是過程」，閱讀經驗隨年歲而改變。他分享《一場極為安詳的死亡》，法國女性主義作家西蒙．波娃書寫陪伴母親走向生命終點的歷程，痛苦中有點甜蜜相伴，不同於她的其他非常旁徵博引的著作。詹宏志表示，自己在閱讀此書時也經歷各種親人安詳或不平靜死亡，「每讀一段都會歎息。我讀到她的故事，也讀到自己的故事。」

廣告 廣告

《俗女養成記》原著作者江鵝推薦與自己許多創作理念契合的《創造力的修行》。作者里克．魯賓為榮獲8座葛萊美獎的傳奇音樂製作人，他分享對創作的體悟。書中認為：「創造力人人本具，宇宙會引領在適當的時間去展現，展現的過程就是一種創造。」

台灣大學地理環境資源學系副教授洪廣冀分享《老樹的故事》，指出樹並非單一生命，而是眾多生命的集合體，活著與死亡並存。他藉此反思人的存在，「一個人其實也是由很多生命所共同組成，在變老的過程中，不斷與人分享、交換知識，反覆堆積，變成自己的一部分。」

公視《藝術很有事》youtube於12月31日播出《用閱讀跨年 迎向2026年》特輯，由馬世芳（右1）主持，左起為講者孫梓評、焦元溥、涂豐恩、詹偉雄、江鵝、李屏瑤、比才、詹宏志、洪廣冀、呂忠翰。（公視提供）

料理作家比才推薦宮本輝的《錦繡》，稱其為「時間之書」。透過一年14封書信來往，揭開一對離異10年夫妻內心世界。時間沖淡傷痛，讓彼此重新對話。她認為此書不僅是戀愛小說，更是關於人生選擇的生命之書。20多年來她不斷反覆閱讀，每次都有新的啟發跟感動。

古典音樂評論者、專欄作家焦元溥分享托瑪斯．曼的百年文學經典《布登布洛克家族》。其與《紅樓夢》、馬奎斯的《百年孤寂》最大共通點是描繪一個家族的沒落；也可窺見作者日後創作的思想脈絡。他指出小說以華格納的音樂為基調，音樂是寫作技法或是精神救贖；音樂演奏更大膽勾勒出青春期的色情。

社會觀察家詹偉雄導讀間諜小說大師勒卡雷唯一自傳《此生如鴿》，記錄其間諜、作家、暗黑勒卡雷與情聖身份的各種情感糾葛、人生面貌。他認為：「這本回憶錄既是理解勒卡雷小說世界的入口，也是一本懺情記，得以讓你辨識所有迷人的要素─不尋常的欺、愛、背叛的隱密來歷。」

詩人、作家孫梓評介紹香港當代小說家韓麗珠的長篇小說《裸山》，也是本屆《用閱讀跨年》唯一介紹的華文作品。孫梓評表示，《裸山》如萬花筒般織錦，拾綴起散落在時間中的碎片；透過與現實貼緊的敘述，一筆一筆繪出成長於空城的兩代人，歷經2次抗爭運動後，生命地殼發生怎樣的劇烈變動。他特別喜愛結尾登山場景，隱喻「當我們還擁有選擇的時候，我們就擁有自由！」

故事StoryStudio創辦人、有理文化社長暨總編輯涂豐恩，結合生動的肢體體驗分享《身體的語言》。哈佛大學文化史學者栗山茂久以細膩筆觸，透過探詢跨越2,000年的醫學與歷史，追溯古希臘與中國醫學對「身體感」與「身體觀」的分歧。栗山茂久教授及此書，更是陪伴涂豐恩走過生命中重要的轉捩點。

作家李屏瑤推薦榮獲美國國家書卷獎、蘿倫．葛洛芙撰寫的《瑪麗迷宮》。以12世紀十字軍東征，女性修道院為背景，描寫女性在亂世中互助求生存。她指出，小說雖書寫中世紀，實則回應當代女性處境與權力議題。

登山家呂忠翰分享高中時閱讀《K2峰》，書中記載2008年世界第二高峰攀登史上最大的山難紀錄，讓他更敬畏高峰。回顧自己20年後成功締造台灣首次無氧登頂K2，以及多年來挑戰高峰，領會到：「恐懼使人卻步，但是接受帶來呼吸，而冒險讓我們重新看見生命的力量。」他也特別放上2023年張元植與他挑戰台灣首次嘗試攀登全球第7高峰道拉吉里新路線合照，緬懷已故的登山專家張元植。

公視《藝術很有事》錄製成《用閱讀跨年 迎向2026年》特輯，在12月31日週日晚上8點，於公視《藝術很有事》YouTube頻道、《公視+》影音串流平台上架，網址：https://www.youtube.com/@insidethearts 。

更多鏡週刊報導

大器晚成男星赴北極體驗-20℃ 《格陵蘭雪女》充滿詩意深度

《大濛》票房衝破7300萬 柯煒林暖舉連陳玉勳都不知道

《大濛》陳玉勳「客串」這場戲 方郁婷返台放寒假投入宣傳