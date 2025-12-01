用關懷協助家庭復原 陳雪花獲金駝獎等三大獎項肯定

在臺南市家庭教育中心服務超過十年的志工督導陳雪花，今年獲得了金駝獎、教育部推展家庭教育志工及終身學習楷模的肯定，他感謝中心的長期培訓，讓他可以用關懷協助更多家庭從破碎邊緣復原。

臺南市家庭教育中心志工督導陳雪花女士，長年深耕家庭教育服務， 114年榮獲中華民國第30屆志願服務楷模「金駝獎」、教育部推展家庭教育績優志工個人獎及全國終身學習楷模(教學者組)三項全國性大獎，陳雪花志工表示，投入臺南市家庭教育中心服務逾十年，也感謝中心長期培訓與支持，讓她能在志願服務的道路上不斷學習成長，以行動實踐「教中學、學中做」。

廣告 廣告

她也以自身的輔導經驗為例表示，「家庭教育是預防的起點」，每一通關懷電話、每一次訪視，都是促進家庭復原力的契機。

家教中心主任張冰嫈表示，雪花老師今年榮獲全國三項大獎，是她多年深耕與不懈努力的最佳肯定。她的奉獻不僅照亮無數家庭，也讓社會看見那份默默耕耘、用心陪伴的力量，期望藉由雪花老師為楷模，呼籲更多人投入志願服務的行列，一起讓社會更美好。